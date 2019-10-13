紐約州“綠燈法案”將實施 無證移民可辦駕照　

中評社北京10月13日電／據紐約僑報網報道，紐約州“綠燈法案”（Green Light law）通過後在法律上遭遇挑戰，紐約聯邦法官日前拒絕第三方介入這樁訴訟，這意味著“綠燈法案”將於12月14日如期實施。



2019年6月17日紐約州參議院通過“綠燈法案”，允許無身份移民申請紐約州駕照，此法案將使26.5萬人受益。法案還禁止機動車輛管理局（DMV）和郡文書人員，向移民執法部門透露駕照申請人的私人信息。



州長葛謨隨後簽署了法案，但數名紐約州的郡文書人員拒絕為無身份移民發放駕照。其中一名文書人員肯斯（Mickey Kearns）向聯邦法庭提出訴訟（Erie County vs. New York State ），狀告紐約州政府，指“綠燈法案”將其置於違法境地，因為他會被聯邦指控包庇和窩藏非法移民的刑事重罪。



紐約移民聯盟10月10日發表聲明指出，這起訴訟只不過是微不足道且浪費時間的政治把戲，相信紐約州檢察長能保護“綠燈法案”，並在紐約實施。移民聯盟提醒移民社區，從12月14日開始，所有紐約人都依法可以申請駕照，辦理手續的政府文書人員必須遵守新法律。



新法實施後，無身份移民可以申請非商業駕照，儘管他們不符合聯邦申請駕照的標準。沒有社安號碼的申請人，可以提交一份宣誓書表明他們沒有社安號。



（來源：中國僑網）