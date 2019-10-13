新西蘭將重啟父母團聚類簽證計劃

中評社北京10月13日電／據新西蘭《中文先驅報》報道，新西蘭一位移民顧問表示，政府的父母團聚類簽證針對的只是富人，而且“帶有明顯的歧視性”。行動黨黨魁David Seymour同樣對新政持批判態度。而那些多年來一直在等候名單上命運未蔔的人也表示，現在慶祝還為時過早。



移民部長Iain Lees－Galloway10月7日宣布，政府將從2020年2月開始重新啟動父母團聚類簽證計劃，允許海外父母加入已成為新西蘭居民或公民、且收入超過一定數額的移民子女，一起在新西蘭生活。



2016年底，上屆政府暫時關閉了這一類別，理由是納稅人的成本不斷上升，該類別需要接受審查。自那之後，新西蘭移民局就已多年不再接受父母團聚類簽證申請了。



但如今的情況是：以前，單人一年掙6.5萬紐幣就擔保一位父母，現在單人若想擔保一位父母，其年收入需要達到10.6萬紐幣，如果想帶兩位父母過來，需要掙15.9萬紐幣。一對夫婦若想帶一位父母過來，收入必須超過15.9萬紐幣，若帶父母雙方，則必須達到21.2萬紐幣。



奧克蘭移民顧問Gerard Cohen點評稱，雖然重新開放這一類別是政府走出的積極一步，但新的收入門檻已經澆滅了等候名單上大多數人（許多擔保人都是優秀人才）的希望的火苗。



“這是對窮人和中等收入者的公然歧視。他們出局了，”Cohen說，“這是為富人準備的。基本上是為富人服務的。”



Cohen表示，他估計，目前在等待名單中的申請人，約70%和80%可能都不符合要求。他還批評稱，政府規定的每年1000名家長的上限實在太少。



David Seymour也表示，新的收入門檻只會讓富人受益。此外，他認為取消以父母終生收入或以安家費進行申請的政策，可能會增加移民父母成為“納稅人負擔”的風險。



儘管父母團聚類簽證在2016年被叫停，但仍有約2000人提交了申請。政府已經宣布，會給那些沒有達到要求的申請者提供退款。



（來源：中國僑網）











