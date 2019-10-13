韓國瑜請假衝刺　藍盼聯合競選扭轉分裂投票

中評社台北10月13日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜目前聲勢落後，“立委”選情比“總統”好，但藍營內部評估韓國瑜本週請假拚大選後，情勢將會好轉，不必然會有分裂投票效應，甚至透過聯合競選，可發揮加乘效果。



根據媒體民調，國民黨“總統”參選人韓國瑜民調持續落後蔡英文，但在“立委”選情方面，國民黨整體支持度卻比民進黨高。



中央社報道，國民黨“立委”參選人分析，“總統”參選人的支持度會影響政黨票和區域“立委”的選票，但這一次選舉未必完全綁在一起，主要是國民黨區域“立委”參選人多半不是新人，皆長期經營選區，加上選民對於民進黨權力過大的不信任感，減低了“總統”參選人民調落後對於區域“立委”選情的影響。



另位“立委”參選人坦言，基層目前的確有分裂投票氛圍，從內部民調來看，很多國民黨“立委”參選人支持度都領先現任民進黨“立委”，但“總統”選舉方面國民黨卻落後民進黨。



還有“立委”參選人反應說，在都會型的選區，韓國瑜較不受選民青睞，但韓畢竟是黨的“總統”參選人，不可避免一定會聯合造勢，因此未來將採取“多母雞”的作法，除了韓國瑜，還會找前“總統”馬英九、前新北市長朱立倫等人一起站台，另外可能也會找同一區域“立委”參選人聯合舉辦造勢活動等。



不過，“立委”參選人普遍認為，韓國瑜現在的民調是最低點，待韓國瑜本週開始請假之後，相信整個局勢會有所好轉，離開市政戰場後將成為韓國瑜和蔡英文兩人的直球對決，韓國瑜也比較有時間可以跑選舉行程，勤走基層，因此，2020大選是否真的會有分裂投票的

產生，還有待觀察。



黨務人士則表示，國民黨2020的選戰策略是“總統”和“立委”聯合競選，接下來韓國瑜與各地“立委”參選人的聯合競選總部將會陸續成立，聯合看板也將掛上，達到一批人馬、兩次宣傳的效果。