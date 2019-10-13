從第二次推進會看掃黑除惡如何精准發力

中評社北京10月13日電／2019年，是掃黑除惡進入啃硬骨頭、蹚深水區的攻堅突破之年；2020年，專項鬥爭即將迎來三年為期目標的實現之年。



處於承上啟下的關鍵階段，掃黑除惡如何攻堅克難，為明年長效常治打下堅實基礎。11日、12日，全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會在陝西西安召開。一系列新招、硬招、實招在會議上進行部署，聚焦將掃黑除惡持續向縱深推進。



掃黑除惡“成績單”顯著 督導“回頭看”即將啟動



專項鬥爭取得重大階段性成果，這是會議對專項鬥爭取得成效的判斷。截至9月25日，全國打掉涉黑組織2367個，打掉涉惡犯罪團夥29571個，34792名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。截至9月底，全國掃黑辦接到群眾舉報66萬餘件，省市兩級掃黑辦接到群眾舉報106萬餘件。



掃黑除惡帶動社會治安環境明顯改善。今年上半年，全國刑事案件同比下降6%，八類嚴重暴力案件下降11.1%，涉槍案件下降44%。



掃黑除惡有效淨化了政治生態。截至9月底，全國紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”案件移送司法機關5500人。



掃黑除惡夯實了基層組織建設。全國組織部門排查整頓軟弱渙散村黨組織7.38萬個，清理黑惡勢力干擾、滲透的村組織1700餘個，基層政權進一步鞏固。



中央政法委負責人指出，開展掃黑除惡專項鬥爭是黨的十九大以來最得人心的大事之一，是具有政治性、戰略性、基礎性意義的重大工程。要堅定信心、振奮精神，按照既定目標抓下去，務必奪取專項鬥爭的壓倒性勝利。

