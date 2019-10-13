新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓結束

中評社北京10月13日電／10月10日至11日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。



商務部部長鐘山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文參加磋商。



本報華盛頓10月11日電 （記者章念生、吳樂珺、胡澤曦）當地時間10月11日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。



劉鶴首先轉達習近平主席致特朗普總統的口信。習近平在口信中指出，近來，中美經貿磋商團隊保持溝通，相互釋放了善意，受到兩國人民和國際社會的歡迎。兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得積極進展。保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。



劉鶴表示，雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，討論了後續磋商安排。處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。希望雙方相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。

