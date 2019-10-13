中國大使見證所羅門群島首次中國國慶升旗儀式

中華人民共和國駐巴布亞新幾內亞大使館網站 圖 中評社北京10月13日電／見證所羅門群島首次中國國慶升旗儀式的是這位中國大使



今年9月21日，國務委員兼外交部長王毅同所羅門群島外長馬內萊在北京舉行會談並簽署《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。中華人民共和國和所羅門群島，根據兩國人民的利益和願望，茲決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。



中所建交公報在北京簽署前，所羅門群島政府發表聲明，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂“外交關係”。



隨後，中國外交部發言人華春瑩10月7日宣布：應國務院總理李克強邀請，所羅門群島總理索加瓦雷將於10月8日至13日對中國進行正式訪問。訪問期間，索加瓦雷總理將出席2019年中國北京世界園藝博覽會閉幕式。



澎湃新聞記者注意到，就在中所建交公報在北京簽署之後，所羅門群島國內也舉行了一系列慶祝兩國建交和新中國成立70周年的活動，而見證這一系列活動的則是中國駐巴布亞新幾內亞大使薛冰。



據中國駐巴布亞新幾內亞大使館官網10月3日消息：2019年9月29日至10月2日，駐巴布亞新幾內亞大使薛冰訪問所羅門群島。



9月29日，薛大使抵達所羅門群島首都霍尼亞拉時，所執政聯盟代表、礦業部長托沃西亞到機場迎接。數百名華僑華人、中資企業員工及當地百姓聚集在機場，迎接薛大使的到來，他們手持五星紅旗，高喊中華人民共和國萬歲，發自內心地熱烈歡迎中國大使。薛大使此訪旨在落實中所建交後雙方共識，推動兩國多領域合作。

