借“悼念”煽上街 黑衣堵路襲警

便衣警員在紅磡明安街拘捕4名男子。（來源：文匯報） 中評社香港10月13日電／黑衣魔前晚續以“散兵游勇”式挑惹事端，散播黑色恐怖，在多區堵路及叫口號，尤以紅磡是“重災區”，近千人在黃埔花園聚集，有黑衣魔混進人群趁機堵路癱瘓交通。防暴警到場處理時被人包圍辱罵，有4名便衣警尾隨3名非法設置路障的黑衣人，到附近街道時採取拘捕行動，但遇到激烈反抗，雙方在街頭髮生肉搏戰，最終在防暴警增援下制服拘捕3名黑衣暴徒。



前晚10時許，仇警網民再借“悼念”15歲跳海自殺少女陳彥霖為名，煽動黑衣蒙面“同道人”上街，有近千人在黃埔花園一帶馬路聚集堵路。昨凌晨零時許，大批防暴警到場佈防及舉旗警告人群他們正參與非法集結，但黑衣魔與警對峙未有散去，防暴警警告無效遂展開驅散。



其間，3名黑衣魔走入明安街及必嘉街交界用雜物設路障，4名男女便衣警追蹤到寶其利街及明安街，截停3人時遇反抗，一人被按在地上時，另兩人則撲上前與警員糾纏，疑似“搶犯”。



防暴警發出口頭警告不果，遂施以胡椒噴劑將他們制服一併拘捕，糾纏間一名警員受傷需送院治理。大批防暴警其後到場增援，有“市民”在現場拍片和辱罵警員。



被捕3名黑衣青年（18歲至20歲），涉嫌違反《禁止蒙面規例》、“非法集結”及“襲警”罪名。另一名39歲男子在場阻止警員帶走疑犯，涉嫌“阻礙警務人員執行職務”被捕，案件交由九龍城警區重案組跟進。



同時，在前晚9時許開始，有蒙面黑衣魔在柴灣康翠台平台聚集，居民擔心有罪案發生報警。防暴警到場調查，分別以涉嫌襲警及阻差辦公拘捕兩名分別26歲至31歲男子，但遭近百人包圍及發生推撞。防暴警見情況混亂發出警告無效下，使用胡椒噴霧驅散人群。



差不多同一時間，逾百黑衣魔在元朗YOHO MALL聚集，其間在大馬路及大棠路分別用雜物設路障，大批防暴警接報趕至調查遇上反抗，需要使用胡椒噴霧驅散人群，至少拘捕一人。



（来源：文汇报）