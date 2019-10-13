匈牙利“有前提條件”的支持土耳其軍事行動

中評社北京10月13日電／土耳其總統埃爾多安10月9日以打擊該地區的恐怖主義並建立“安全區”讓360萬難民回家為由，在敘利亞北部發動“和平之泉”軍事行動，並受到了歐盟譴責。對此，作為難民潮最前線的匈牙利，其總理辦公廳主任古裡亞斯（Gergely Gulyás）表示，如果土耳其的目的是讓400萬難民回家，那我們應該支持他。



而古裡亞斯回應稱，匈牙利並非否決，只是重新評估了該聲明，匈牙利不希望破壞由波蘭、捷克、斯洛伐克和匈牙利組成的維謝格拉德集團國家（V4）和歐盟的統一，所以通過了歐盟譴責土耳其的聯合聲明。



但古裡亞斯指出，匈牙利外交的堅決立場是如果土耳其為使生活在該國領土上的4百萬名難民重返家園，這一行動應得到支持。



據此前新華社消息，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）也曾表示，歐盟應該與土耳其進行對話，以避免新一輪移民潮湧入歐洲。西亞爾托說，匈牙利南部與塞爾維亞的邊界是難民經由巴爾幹通道進入歐盟的第一道坎，歐盟應該預防難民潮再次出現。



“我們需要與土耳其作建設性對話，防止新一輪難民潮湧入歐洲，”西亞爾托說。他不點名地批評一些歐盟成員國仰仗土耳其遏制難民湧入，卻在批評土耳其總統時不留情面。



據了解，敘利亞衝突爆發至今，超過100萬敘利亞難民入境歐洲。依據歐盟與土耳其2016年達成的協議，歐盟承諾向土方提供60億歐元（約合66億美元），換取土方限制敘利亞難民借道土耳其前往歐洲。但根據埃爾多安的說法，這筆錢只有半數到賬。



來源：觀察者網