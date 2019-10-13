赴印旅遊新潮流：70、80後為主力

中評社北京10月13日電／10月12日，印度駐華大使館發布消息，今年10月起放寬中國公民赴印電子簽證政策，在簽證費用和時效方面也提供了新的優惠政策。



中國公民可以申請5年有效可多次入境的電子旅遊簽證，費用為80美元。潛在遊客可使用30天內單次入境的電子旅遊簽證，其費用降為25美元。一年多次入境的電子旅遊簽證將繼續發放，費用降為40美元。現有的電子醫療簽證，電子會議簽證以及一年可多次入境的電子商務簽證將繼續在印度簽證在線平台發放。



去印度玩什麼？怎麼玩？讓大數據先來個大劇透吧。



記者從攜程最新發布的《2019印度旅遊度假大數據報告》，看到了中國遊客的出行現狀。



根據平台數據，目前遊客前往印度的方式仍以跟團游為主，占比達到了83%，自由行占比9%，而定制游占比8%。攜程印度跟團游產品經理介紹說，相較於傳統出境熱門目的地，印度還較為小眾。不過隨著遊客對於印度的認知不斷加強，截止目前，通過預訂攜程跟團游前往印度的遊客同比增長超過40%。



值得注意的是，印度的旅遊產品也在不斷豐富，預訂新跟團游的人數正在不斷增多。以私家團為代表，今年1－9月預訂人數增長超過200%，專車專導，私人服務，每天開班。私家團通過設計有特色的主題旅遊產品，如佛教朝聖產品、灑紅節產品、以及中國電影在印度的網紅取景地的游覽的產品，生產出多元化的印度旅遊線路，提高市場上普遍依賴北印度金三角的單一線路情況，讓遊客了解一個多元化的印度。



簽證方面，攜程全球簽證服務中心根據簽證訂單發布數據顯示，2019年截至目前的簽證訂單量同比去年增長了62%，遊客平均在印度簽證的辦理上花費649元。攜程“全球簽證服務中心”相關負責人分析，剛宣布的放寬好消息將進一步刺激中國遊客赴印度旅遊，根據我國赴印度旅遊的規模，該政策預計將惠及幾十萬甚至百萬人，此次放寬了電子簽證的有效期並降低單次入境的電子簽證費用，這對於旅遊者、企業和市場都是極大的利好。



目前，上海、深圳、北京、廣州、蘇州的遊客成為了赴印度的“先鋒隊”，同時從辦簽數據顯示，成都、東莞、蘇州、佛山、南京等城市同比去年均增長了一倍多，成都更是以接近2倍的增長成為印度簽證黑馬辦理城市的第一名。



根據攜程跟團游和自由行數據，2019年1－9月，前往印度旅遊的人次同比增長超過70%。而區別於傳統的暑期旺季來說，前往印度的高峰在年初和年末。這些節點也反映出了出行遊客的特征，70後、80後遊客是印度旅遊的主力人群，共占比超過60%，這個年齡段的遊客目前都進入了成熟的職業期，有錢有閑去探索未知而神秘的亞洲古國。



與此同時，根據攜程跟團游和自由行數據，獨自一人選擇前往印度的占多數，達到了44%，其次是和同事朋友，占比30%。



（來源：澎湃新聞）