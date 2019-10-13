人民網：防治未成年人犯罪需完善教育制度

中評社北京10月13日電／當前，《未成年人保護法》和《預防未成年人犯罪法》正在修訂中。社會各界普遍關注未成年人不良行為、違法犯罪行為早期干預問題。由於未成年人處於人生中學習知識最重要的階段，讓心理行為偏常的未成年人既能接受教育矯治，又不中斷文化知識的學習，為走向社會做好準備就成為題中之義。因此，專門學校（以前稱“工讀學校”）教育便成為最為重要的措施之一，也是修法的重點問題。



經調研發現，專門學校教育矯治違法犯罪的未成年人效果顯著，轉化成功率平均在90%以上，有的專門學校達到98%以上。我國第一所工讀學校——北京海淀寄讀學校成立60年來，教育矯治輕微違法犯罪的未成年人共計9146人，轉化成功率達95%。實踐證明，建立專門學校是防治未成年人違法犯罪的有效措施。要充分發揮專門教育在防治未成年人犯罪方面的作用，應從促進社會治理法治化的高度進一步健全完善相關制度，使專門學校功能定位明確、入校程序合理，實現專門教育的保護和強制雙重屬性。



明確功能定位 瞄准運作混亂



長期以來，實踐中對專門學校功能定位認識不一，導致專門學校的收生範圍、入校程序、管理制度等較為混亂。



專門教育是國家教育體系的獨立而重要的組成部分。其功能定位在於：通過專業方式方法對具有嚴重不良行為、輕微犯罪行為的未成年人進行教育矯治，包括心理輔導、行為矯正與法治教育等；阻斷未成年人的不良社會交往，在一定程度上彌補家庭監護的缺陷或不足，促使未成年人恢復正常的社會化過程。雖然專門教育包括義務教育和職業教育的課程內容，但其本質與這兩者並不一致。因此，應當明確，專門教育是國民教育體系中與義務教育、特殊教育、職業教育等相並列的獨立組成部分。專門教育不同於也不應當隸屬於義務教育，專門教育在功能定位、師資配置、經費保障、入校程序、學校管理、教學工作等方面應當保持符合其規律的差異。



關注行為人矯治保護 建立強制干預機制

