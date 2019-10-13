全國加快部署秋冬種工作綜述

中評社北京10月13日電／隨著“寒露”節氣到來，全國秋冬種生產已由北向南全面展開。秋冬種是次年糧油生產的第一仗，是來年糧食豐收的基礎。據農業農村部最新消息，今年秋冬種生產將力爭冬小麥面積穩定在3.3億畝以上，優質專用麥比例比上年提高2個百分點，冬油菜面積穩定在1億畝以上。



克服不利因素挑戰 抓緊抓實秋冬種



“連續下了幾天雨，明天天一晴就可以下地種麥了。”連續兩年取得大豐收之後，河南省上蔡縣邵店鎮十裡鋪村的種糧大戶陳伍臣信心滿滿。秋收剛結束，200畝的家庭農場就備足了5000斤優質麥種和10噸化肥，萬事俱備，終於等來了補足冬播墒情的一場秋雨。



今年以來，我國農業農村發展保持穩中有進良好勢頭，夏糧、早稻豐收到手，秋糧收獲已過半，增產趨勢明顯，糧食生產有望實現“十六連豐”。抓好秋冬農業生產，夯實明年夏季糧油豐收基礎，對於應對各種風險挑戰具有重要意義。



農業農村部副部長張桃林表示，今年秋冬種生產有多重有利條件。國家繼續實行小麥最低收購價政策，促進油料生產增加供給的意見即將出台，一些主產省出台了支持優質麥和油菜生產的政策。黃淮海麥區土壤表墒和底墒比較充足。種子、化肥等農資供應量足價優。



與此同時，秋冬種生產也面臨一些挑戰。氣象部門預測，10月至11月，我國降水呈“北多南少”特征，特別是長江中下游地區氣象乾旱可能進一步發展，將影響小麥、油菜適期播種和正常出苗。由於前段時間黃淮局部地區遭遇乾旱，玉米生育進程延緩，收獲期推後，南方稻區擴種生育期較長的優質稻，也擠占了小麥、油菜等下茬作物栽種時間。



農業農村部要求，各級農業農村部門要把發展生產確保糧食和重要農產品有效供給作為首要任務，進一步認識抓好秋冬種生產的重要性緊迫性，努力把秋冬種工作抓緊抓實。

