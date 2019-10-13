拚“立委”過半　民進黨靠蔡旋風捲起裙尾效應

中評社台北10月13日電／民進黨2020大選目標“總統”連任、“立委”過半”，蔡英文選情穩定，但“總統”與“立委”支持度仍存在落差。民進黨“立委”郭正亮認為，這次要靠小英旋風，讓五五波的“立委”選區能獲勝，蔡英文的“裙尾效應”是民進黨能否過半的關鍵。



據中央社報道，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄說，競總陸續規劃許多活動，除了成立各後援會，接下來是地方競總與“立委”參選人的聯合競選總部，蔡英文會到各選區拉抬“立委”參選人。



阮昭雄說，蔡英文現在出席活動，除了闡述國政3年有成、執政有感之外，也會訴求“總統”要連任、“國會”要過半”，除了為個別“立委”參選人拉票，蔡英文也會請支持者要把政黨票投給民進黨。



郭正亮指出，蔡英文的支持度高於民進黨，這可以理解，因為有一些淺藍、中間選民、或者沒有推“總統”參選人的政黨支持者，在“總統”票都可能支持蔡英文，但區域“立委”與政黨票就不一定。



郭正亮說，“總統”可以為“立委”加分，政治學上叫“裙尾效應”，蔡英文的裙尾效應是民進黨“國會”能否過半的關鍵，如果效應發揮到最大，可能幫民進黨增加5席左右。



郭正亮表示，歷次的選舉，黨中央都會緊盯各區“立委”民調，稍微落後1%、2%到5%的“立委”選區，會優先搶救，這些“只差一點點的選區”，以新北、桃園、台中最多，蔡英文最後關鍵時刻，會加強輔選；他說，這次要靠“小英旋風”讓五五波的“立委”選區能夠勝利。



民進黨“立委”羅致政認為，國民黨會喊出制衡民進黨，民進黨則訴求，“國會”如果不過半，“總統”只做一半，政策不好推，就看哪一邊的訴求，比較能讓民眾接受。



蔡英文幕僚則說，蔡政府團隊會努力告訴選民，完全執政是很重要的，包括轉型正義、追黨產、年金改革、稅改等，如果沒有在“立法院”有多數席次，很難推動改革；像上次民進黨執政，當時朝小野大，國民黨對許多興利措施，消極抵制。



民進黨輔選幹部說，1996年的李登輝支持度就是高於國民黨，2000年的陳水扁支持度高於民進黨，2008年馬英九也是，台灣歷次的選舉經驗來看，能勝出的“總統”參選人支持度都高過所屬政黨。



民進黨輔選幹部指出，現在努力的方向是找出有效的作為，讓蔡英文的支持度轉移到“立委”身上，到最後，還要強力拉抬政黨票；這從接下來不分區名單舖排、副手人選，以及最後衝剌階段，一波波政黨廣告訴求，從“總統”參選人到行政團隊，都會強力拉抬政黨票。