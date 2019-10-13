越共嚴懲腐敗亂紀　阮富仲：贏回民眾信任

中評社香港10月13日電／越南政府近期落實反腐敗，許多官員落馬或被逮捕。越共中央總書記、國家主席阮富仲12日表示，堅持掃除腐敗，從中央到地方嚴格執行，以確保黨的紀律及贏回民眾信任。



越南“青年報”新聞網站12日報道，越共第12屆中央委員會第11次全體會議自7日至12日在河內舉行，聚焦討論越共13大準備工作、經濟社會發展情況及嚴守黨規黨紀等議題。



報道指出，越共於2016年初召開12大以來，超過70名高層官員涉及腐敗行為遭到處分，其中包括1名越共中央政治局委員、4名中央委員會委員與14名中央委員會前委員等，部分官員遭到刑事懲罰；另有7個黨機構也遭到處分。



中央社援引報道，阮富仲在閉幕會議提到，為了黨、國家與人民，雖然懲處腐敗官員和黨機構很痛苦，但是不可不做，這是一個重大教訓，提醒每位中央委員會委員、黨員和公務員以此為前車之鑑。



阮富仲說，任何人違反紀律都會嚴格懲罰，從中央到地方嚴格落實反腐敗工作，堅決清除黨內腐敗官員，以確保黨的紀律及贏回民眾對黨的信任。



另外，信息傳媒部前部長阮北山和張明俊涉及腐敗案，越共中央政治局11日開除2人黨籍。這2名官員曾涉及“違反公共投資資金管理”與“受賄罪”被起訴與逮捕。