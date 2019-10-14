社評：中美貿易戰休兵對台灣選情的蝴蝶效應

中評社台北10月14日電（評論員 林淑玲）台灣2020大選在國民黨參選人韓國瑜本周請假投入選戰後，將進入短兵相接。在中美貿易戰休兵後，民進黨強打的芒果乾(亡國感)議題眼看著就要後繼無力，國民黨若還繼續跟著芒果乾走，便是跳進對手坑洞裡。



中美最新一輪經貿高層磋商11日在華府結束後，特朗普在白宮宣布，雙方已經達成“實質性的第一階段”協議。美國總統特朗普當天會後對香港抗爭事件表示，“香港的抗爭活動正在逐漸緩和，香港問題將會自行解決”，還形容美中在進行一場“愛情盛宴”。特朗普這句話等於是承認香港事件有美國因素，中美貿易談判有外掛議題。接下來，華府雖未必會把伸向香港的手完全收回來，至少會有所收斂，之前有所謂香港抗爭會燒到明年1月台灣大選，乃至明年11月美國大選的說法，未必是正確的觀察。



中美貿易戰休兵對台灣將產生蝴蝶效應，後續發展值得觀察。香港修例抗爭從6月迄今燒了100多天，回顧這段時間也正是蔡英文利用撿到槍，支持度節節攀升的關鍵轉折，部份民調甚至大贏韓國瑜高達20多趴。香港事件不止推升民進黨情選，也讓第三勢力的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，以及鴻海董事長郭台銘知難而退，放棄參選2020。柯文哲日前受訪時談到香港問題直言，“台灣大選除非有很大轉折，大概已經結束了。”接下來，香港事件若因中美貿易戰休兵而緩和，對台灣選情必將產生連動，芒果乾未必會再炒得動，親民黨手中的2020門票會讓誰使用？或也會有連帶效應。



台灣大選正式登記日在11月18至22日，還在觀望的親民黨不會輕易提早表態。但客觀分析，宋楚瑜若第五度出戰大選，“立委”選舉政黨票很難跨越5%的門檻，親民黨泡沫化可以預見。橘營現今需要強將披掛上陣，幫親民黨維繫住這塊招牌，但在此之前郭、柯都因看不到勝選機會裹足不前，橘營又認為王金平沒有機會也不願給他。近期柯文哲的台灣民眾黨因缺乏2020參選人做母雞，聲勢明顯拉不太動，在香港事件有新變數下，親民黨11月出牌時會不會出現驚奇，尚難逆料。



進一步看，中美貿易戰休兵對台灣大選的蝴蝶效可分外部與內部兩項因素。內部因素方面，這證明美國特朗普政府因其國內經濟與自身選舉問題經不起與中國長期對抗，想以“香港牌”和“台灣牌”制衡中國是錯估了形勢，低估了中國對捍衛主權的決心，如今顯示特朗普也想趕快處理解決，創造雙贏。基於香港情勢與台灣選舉有著高度連動性，當美國有感於中方壓力，降低介入港台強度，對兩地局勢都將產生影響。外部因素方面，香港若平靜後民進黨就少了一張牌可打，很難再販售對民眾對芒果乾的恐懼，創造抗中的正當性，特別是對於其實更需要穩定兩岸關係找到更好發展機會的年輕人。



在台灣方面，民進黨強打的芒果乾議題未來兩個多月可望因香港情勢的轉變，失去再次點火觸媒而漸漸鈍化，但綠營也絕對不會放棄“主權牌”，因為這是民進黨唯一優勢議題，除此之外，經濟、內政、“外交”、兩岸沒一個是對綠營能占上便宜的。在韓國瑜即將請假參選之際，出現中美貿易戰休兵，美中關係緩和，無異是給國民黨的一個契機，就看韓國瑜陣營能不能好好運用，把這因素導入選戰略策，創造對選情有利的一面。



國民黨從馬英九執政時期開始，兩岸政策即被民進黨牽制，時時跟著綠營起舞。這部份民進黨一直很成功的讓國民黨成為追隨者、次級品牌。次品牌永遠不可能贏過第一品牌，國民黨如果不了解芒果乾已經失去炒作根基，還跟著不放，陷在民進黨設定的戰場打仗，這場選戰要贏的機會是有限的。