學出實效　悟出“新”得

中評社北京10月13日電政治上的堅定源於理論上的清醒。理論學習有收獲，是“不忘初心、牢記使命”主題教育的一項重要目標。



在充分借鑒運用第一批主題教育成功經驗的基礎上，第二批主題教育各地區各部門各單位緊緊圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，引導黨員幹部以理論滋養初心、以理論引領使命，不斷提升運用黨的創新理論指導實踐、推動工作的各方面能力。



各基層機關單位、鄉鎮村社：由淺入深、深學細悟



9月19日，上海青浦，一場特殊的主題教育學習研討會熱烈舉辦。



作為上海同時接壤江蘇、浙江兩省的一個區，青浦區當天會同吳江、嘉善，就建設長三角生態綠色一體化發展示範區進行深入的主題教育學習研討。



讀原著、學原文、悟原理，第二批主題教育開展以來，各地方基層機關單位、鄉鎮村社認真聚焦主題主線，堅持靜下心、坐下來，力爭在理論學習上不斷進步、不斷收獲。



有的地區結合習近平總書記關於本地區工作的重要講話和重要指示批示精神，結合地方特色資源，由點及面、由淺入深、深學細悟。如甘肅各地通過舉辦讀書班、黨委理論學習中心組學習等形式開展集中學習，通過革命傳統教育、形勢政策教育、先進典型教育和警示教育等確保學有所悟。北京市豐台區以“三會一課”、主題黨日活動為載體，充分利用盧溝橋、宛平城、中國抗戰館、二七紀念館等紅色資源，突出抓好全區黨員教育。

