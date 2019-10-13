賈躍亭申請個人破產重組　國內債務怎麼辦？

中評社北京10月13日電／近日，媒體報道了樂視網創始人賈躍亭在美申請個人破產重組的消息。距今兩天前，胡潤百富榜公布的名單中，主業已變為汽車製造的賈躍亭，以45億元身價位列第912位。報道稱，若美國法庭同意其個人破產重組，那麼賈躍亭將不再持有任何法拉第未來（Faraday Futter，以下簡稱“FF”）的股權。



律師認為，賈躍亭的個人破產只對其在美國的行為有用，在國內欠款仍然適用中國法律，國內的債權人仍可按照中國有關的法律主張自己的權利。



胡潤統計賈躍亭仍有45億資產



10月11日，據澎湃報道，一位接近賈躍亭債權人的知情人士透露，收到了一份賈躍亭在美國法庭主動申請個人破產重組（Chapter 11 Bankruptcy Reorganization）的文件。從文件內容看，賈躍亭將把全部資產通過債權人信托的方式，轉讓給債權人，該信托由債權人委員會和信托受托人控制和管理。



針對上述消息，賈躍亭創立的FF回復媒體稱，賈躍亭個人債務問題由國內的債務小組來處理，FF這邊目前沒有太多消息。



從2017年7月4日飛赴美國算起，賈躍亭已經離開了828天。



他最新一條微博停留在9月3日，“我之所以放棄一切，只為把FF做成，盡快徹底償還餘下的擔保債務，實現變革汽車產業的夢想。”那天他卸任FF的CEO職位，出任CPUO（首席產品和用戶官）。



如今，他不止放棄了CEO的職位，還有FF的全部股權。有消息稱，若美國法庭同意賈躍亭個人破產重組，賈躍亭的債權人將提前拿到賈躍亭全部資產及其收益權，賈躍亭也不再持有任何FF股權。

