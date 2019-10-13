聯合國將採取節支措施以應對嚴重財務危機

中評社北京10月13日電／聯合國決定將採取嚴厲節支措施，以應對目前面臨的“近10年來最嚴重的財務危機”。



聯合國秘書長古特雷斯的發言人迪雅裡克11日向媒體記者轉交了古特雷斯10日寫給聯合國各部門、辦事處以及區域委員會負責人的一封信。古特雷斯在信中通報了聯合國當前面臨的財務困難，要求聯合國各級官員採取節支措施，凡公務出差“將僅限於最重要的活動”，“盡可能減少所有與人員開支無關的支出”。



古特雷斯還下令推遲購買商品和服務，實施節能措施減少水電開支。所有總部會議場所將不再安排在官方會議前後及周末舉行任何活動，對已遞交的活動申請要重新審核。同時，聯合國還將嚴格限制招聘新人。



聯合國主管管理戰略、政策和合規事務的副秘書長凱瑟琳·波拉德在11日召開的記者會上說，截至2019年10月9日，聯合國常規預算現金赤字達3.86億美元，已經耗盡1.5億美元的周轉基金以及2.03億美元的專用賬戶資金。



波拉德說，到10月底，今年的現金赤字將超過去年創紀錄的4.88億美元。她說，近年來，聯合國常規預算面臨“嚴重的流動性問題”，且有不斷惡化的趨勢，每年的情況都比上一年更加嚴峻。



波拉德向記者重申了古特雷斯關於聯合國的財政健康“完全取決於會員國按時足額履行其財政義務”的觀點，認為“及時繳費對於確保全年穩定和可預測的財政狀況至關重要”。



來源：新華網