SCI擁抱科創板　中國資本市場開放受國際認可

中評社北京10月13日電／近日，明晟公司（MSCI）宣布從11月起將科創板上市股票中符合條件的股票納入MSCI全球可投資市場指數（GIMI）。



公開信息顯示，MSCI是全球最大的指數編制公司之一。據MSCI公告，作為2019年11月半年度指數審議（SAIR）中的一部分，科創板上市證券將被納入MSCI中國指數及其衍生指數，前提是這些證券符合MSCI可投資市場方法所規定的必要資格（包括滬深港通資格）。



近年來，中國資本市場對外開放步穩而蹄急。2018年6月，中國A股正式被納入MSCI新興市場指數。今年，MSCI表示將分三步將中國大盤A股納入因子從5%提升至20%。此外，富時·羅素指數、標普道瓊斯指數等同樣在近年陸續納入A股或擴容A股，納入因子分別達到15%、25%。



專家表示，符合要求的科創板股票納入標誌著中國資本市場的開放程度受到國際認可，將引導中國資本市場向長期投資、價值投資方向靠攏。當前，我們應更加努力建設和培育好中國資本市場，不斷增強中國資本市場在全球的影響力。



MSCI為何青睞科創板？



專家：中國資本市場的開放程度受國際認可



北京大學經濟學院金融系教授呂隨啟表示，科創板開板以來表現中規中矩，處於相對穩定狀態，後市可期。中國資本市場的規模較大，在國際新興市場上占有一席地位，把科創板的股票納入以後，對中國A股市場的反映會更加全面客觀，這對MSCI而言有一定吸引力。

