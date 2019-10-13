機構決勝A股方略：短期趨於保守

中評社北京10月13日電／A股節後開門紅，連續三個交易日上漲，上證綜指逼近3000點關口。10月10日，受證監會主席易會滿深圳調研、註冊制推廣至創業板預期升溫的利好提振，創業板指更是大漲2.75%。“金九銀十”行情是否如期而至？機構投資者似乎並不樂觀。今年以來，房地產市場的“啞火”、市場資金的充裕、A股相繼被納入國際指數，讓越來越多的投資目光投向了A股市場。上半年大盤走勢表現不俗，不少機構獲利頗豐，一些追求絕對收益的機構會選擇落袋為安，據記者了解，機構投資者四季度的投資策略將趨於保守。



宏微觀環境依舊充滿不確定性，投資者偏好相對安全的資產。



當下，資源不斷向龍頭公司集中。大消費和大科技能否延續今年以來的漲幅，也將在陸續發布的三季報中得到檢驗。東興證券研報認為，在當下的不確定中，較為確定的板塊則是消費以及科技龍頭。



如果從更長的時間周期來看，記者採訪的多位機構投資者認為，A股的指數點位不高，中長期來說，相對比較樂觀。部分機構認為，如果能夠展望3到5年，A股還是會有非常值得期待的行情。



短期“收縮戰線”



年初至今，上證綜指和深證成指分別錄得18.2%和33.13%的漲幅。短期來看，A股自8月6日的低點2733至9月16日高點3042以來，已經進入調整階段，成交量逐步縮減。Wind數據顯示，國慶以來，A股成交量維持在300多億股，較9月5日的736億股的階段性高點，已經幾乎減半。在成交量沒有大幅放量的情況下，出現回調也在預料之中。



9月份，A股行情急劇分化，科技龍頭和5G概念股大幅跑贏指數，分別上漲9.4%和5.5%，同期上證綜指只錄得1.6%的漲幅。不過月末科技股、5G概念股、農林牧漁和國防軍工集體殺跌。

