中航系大整合：“管資本”運營模式啟動

中評社北京10月13日電／中航系的又一次資產重組動作在資本市場上掀起熱潮。



10月2日晚間，港股上市公司中航國際控股股份有限公司（00161.HK，以下簡稱“中航國際控股”）公告稱，其控股股東中國航空技術國際控股有限公司（簡稱“中航國際”）計劃以每股要約價9港元收購公司全部已發行H股，在H股要約成為無條件後，該公司將申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。



10月8日，深天馬A、深南電路、飛亞達A、中航善達、天虹股份等多家A股上市公司共同發公告披露，中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）擬對中航國際旗下公司進行重組整合。即：中航國際、中航國際深圳與中航國際控股擬進行吸收合併。



該次重組完成後，中航國際深圳、中航國際控股將辦理注銷登記手續，其全部資產、負債、業務、資質及其他一切權利與義務由中航國際承接與承繼。上述多家上市公司的控制權層級將進一步縮短。“這次重組整合，實際上是航空工業集團被列入國有資本投資公司試點後，加快推進改革的一環。”國資委研究中心研究員王絳在接受經濟觀察報記者採訪時說。



2018年12月，國資委下發《關於開展國有資本投資公司試點的通知》，明確航空工業成為國有資本投資公司試點單位之一，成為唯一入選國有資本投資公司試點的軍工央企集團。



今年3月，航空工業集團資本管理部部長王學軍公開對媒體表示，航空工業集團改革總體目標是：通過改革國有資本授權經營體制，把集團打造為發展戰略清晰、核心能力強、經營效率高、資源配置合理的國有資本投資平台，進一步實現國有資本所有權與經營權的分離，實現國有資本的市場化運作。以管資本為主，完善集團母子公司管理體制。實現“小總部、大平台、大產業”，形成三級管理架構。

