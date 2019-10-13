中國190萬億私人財富往哪兒投

中評社北京10月13日電／賣還是不賣？



多年篤信房地產投資並因此獲取超額收益的高女士，開始陷入焦慮。往年的投資公式似乎“失效”。在這個本是房地產金九銀十的上漲期，北京的二手房價格連續下降了8個月。



名下擁有六套房產的高女士，不知手中的房子是去是留？賣的話，價格很難達到自己的心裡預期；不賣，近十萬的月供令其倍感壓力。



浸淫金融行業多年的李林（化名），當下的迷茫也不亞於高女士。一直把資產放在金融產品中獲益的他，如今擔心找不到有效的財富保值增值通道。“少量私募權益類基金，加之銀行理財、債權型基金以及保險，有更好的建議嗎？”在談到資產配置時，李林介紹了自己的情況後，又把問題拋給了記者。



似乎沒有任何一個時期比現在更讓人迷茫。“房住不炒”的調控政策下，房價單邊上漲被按下暫停鍵，經濟動能轉換的過程中，人們都在期待一個“新經濟”接棒的時間點；儘管不少金融機構業績報告中大談投資收益，但大盤至今仍在3000點下艱難地攀爬，投資者立於股市之門，窺探是否有機會。房市和股市之外，基金、債券、理財產品、甚至是貴金屬產品，經歷過一波波浪潮過後，似乎並不能吸引人們長久的關注。



同為金融專業畢業，李林的同學們遍布在銀行、證券、基金等各個金融行業，且在年過四旬後，大多已走上管理崗位。作為一家金融企業的高管，李林直言自己是個保守派。



就在前兩年，李林曾經覺得他們在投資上“路子很野”，膽子也大，因此獲得的財富效應也比較可觀，車子品牌和房子面積外，最為明顯的區別是自家孩子上公立學校，而不少同學家的孩子在讀國際學校。

