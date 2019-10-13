應警惕電子煙商家“套路”年輕人群

中評社北京10月13日電／近來，各類電子煙大量充斥市場，不少電子煙商家為爭奪年輕人群市場“套路”不斷，帶來隱患。



電子煙在年輕人日常生活中有多“流行”？抽電子煙真能既“健身”又“美容”？電子煙“未成年人禁令”落實情況如何？新華社記者對此展開調查。



勸戒還是勸吸？年輕群體已成電子煙消費主力軍



冰鎮西瓜、清香綠茶、香芋冰淇淋、白桃烏龍茶……這是專為年輕人定制的電子煙口味；“霧化棒”“能量棒”“天使棒”……這是為年輕人取的電子煙“雅號”；“電子煙花式教學”視頻，教年輕人把吞雲吐霧當做時尚炫酷。



記者注意到，電子煙已向年輕人群加速蔓延。



“社區超市、便利店，到處都能看到色彩鮮艶、樣式繁多的電子煙，就擺放在收款二維碼的旁邊，非常顯眼，買起來非常方便。”北京市民劉女士告訴記者，她時常能看到一些年輕人購買電子煙。



“使用我們產品最多的是原本不抽煙的年輕女孩。”某電子煙品牌創始人告訴記者，他經營的電子煙主要消費群體是90後甚至95後，因為這些年輕人追求潮酷、敢於嘗試。“了解到我們的產品，很多不吸煙的女孩都主動嘗試。”該創始人稱，他的電子煙上市短短一月餘，已售出8000套，賣斷了貨。記者了解了多家電子煙“潮牌”，情況大體相同。



另外，一些網絡社交平台、視頻平台上，大量充斥著專門年輕人玩電子煙的視頻，還有不少文章鼓吹電子煙無害和所謂電子煙時尚，將電子煙稱為“新年輕一代不可或缺的時尚配件”。

