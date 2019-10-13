地方防範化解重大安全風險　四大問題突出

中評社北京10月13日電／記者12日從應急管理部獲悉，應急管理部近期實地檢查近200家危險化學品、煤礦等高危行業領域企業和重點單位，發現各類問題隱患680餘項，責令停產停業8家，行政處罰182萬元。



檢查組發現，各地在防範化解重大安全風險方面存在四個方面突出問題——



政府熱、企業冷問題依然突出。一些企業對政府部門動員部署的專項行動自覺性和主動性不夠。一些企業對於政府相關工作部署“層層遞減”“變相打折”，存在工作措施針對性不強、可操作性差、應急準備不充分等問題。



部分企業缺責任、失管理問題依然突出。一些企業安全發展理念不牢固，“重效益、輕安全”的思想沒有徹底轉變，一些企業的安全管理形同虛設。



部分基層政府和部門作風虛、監管鬆問題依然突出。一些基層政府和部門對上級部署“置之不理”。有些基層政府和部門在開展專項治理中“抓不住要害”，對上級部署的專項治理理解不到位，將專項治理與一般化的執法檢查混淆，沒有盯住企業整改重大風險隱患。



部分行業領域新風險、老問題交織叠加問題依然突出。如第二檢查組會同農業農村部有關部門對海南省漁業安全工作進行深入檢查，發現赴南海潛捕作業漁船安全風險大。此外，漁業、海事、文化旅遊等多部門監管職責不清，漁業部門對違規載客垂釣的漁船只能以船員未持證上崗為由進行處罰，收效甚微。



應急管理部有關負責人表示，針對檢查中發現的問題，各檢查組已在現場向地方政府及有關部門提出了整改要求和建議。



來源：新華社