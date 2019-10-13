劇透！第六屆世界互聯網大會再添新亮點

中評社北京10月13日電／再過一周，即將迎來“烏鎮時間”。



10月20日至22日，第六屆世界互聯網大會將在浙江烏鎮舉行，本屆主題為“智能互聯 開放合作一一攜手共建網絡空間命運共同體”。



做為新增板塊，“直通烏鎮”全球互聯網大賽將成為互聯網大會的一大亮點。



世界互聯網大會經過五年的“磨礪”，已經成為全球互聯網發展的盛會。“各個國家在這裡探討互聯網治理和發展，全球知名互聯網企業在這裡共話合作和機遇，但是還缺少的是互聯網初創企業和成長企業的展示舞台。”浙江省經濟和信息化廳副廳長、大會信息化部部長吳君青這樣對記者表示。



“直通烏鎮”全球互聯網大賽應運而生。



據了解，“直通烏鎮”是聚焦數字經濟、貫穿全年的國際性賽事。“該大賽探索互聯網發展的新技術、新模式、新業態，促進全球互聯網各要素精准對接，加速互聯網全球化的創新合作，搭建了一個國內外互聯網項目、技術、人才和資本合作的平台，為新經濟發展注入新動能。”吳君青稱。



浙江省互聯網產業聯合會執行副會長傅正介紹，大賽自今年4月份啟動以來，分別在香港、北京、成都、上海和深圳舉辦了國內選拔賽；在以色列的特拉維夫、德國的法蘭克福和美國的舊金山分別舉辦了亞太站、歐洲站和美洲站的比賽，來自全球12個國家的企業前來參賽。經過層層選拔，最終精選了34支隊伍，將亮相10月19日在烏鎮舉行的半決賽。



此外，大會期間，還將舉辦“直通烏鎮”的總決賽和頒獎典禮。

