茅台、五糧液又要漲價了？

中評社北京10月13日電／近日，國務院印發《關於實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案》，提出要“後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方”。



有機構指出，上述方案的落實將在中長期對白酒行業產生較大影響，主要體現在行業稅負增加、區域型中小酒企及稅收不規範酒企競爭力下降等方面，消費稅徵收環節後移，或使白酒行業的消費稅增加322億－515億元。



“白酒行業稅收或將增加”的消息傳出後，不少消費者擔心白酒又要漲價了。對此，中國食品產業分析師朱丹蓬認為，中國白酒毛利率較高，加征12%左右的消費稅，企業大多能夠“內部消化”，轉嫁到消費端的可能性不大。



消費稅新政受關注



10月9日，國務院印發《實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案》（以下簡稱方案），相關改革措施主要涉及三個方面，分別為保持增值稅“五五分享”比例穩定、調整完善增值稅留抵退稅分擔機制、後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方。



其中，“後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方”受到市場關注。方案提出，按照健全地方稅體系改革要求，在征管可控的前提下，將部分在生產（進口）環節徵收的現行消費稅品目逐步後移至批發或零售環節徵收，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。



據了解，消費稅屬於中央稅，是我國除了增值稅、企業所得稅、個稅外的第四大稅種，在稅收結構中占有重要地位。數據顯示，2018年國內消費稅收入達10632億元，占當期稅收收入的約6.8%。目前，我國已對15類商品徵收消費稅，其中煙、油、車、酒四類商品貢獻了近99%的國內消費稅。

