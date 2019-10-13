健康生活方式竟成商家“忽悠”手段

中評社北京10月13日電／沒有遺傳疾病，沒有長期不進食，也沒有過度運動，9月17日，沈陽師範大學大三學生李梓淇卻被醫院診斷為低血糖。她多次回想，最終斷定起因是過度戒糖。近1個月里，她只吃綠葉菜和雞肉。



隨著明星和美妝博主推薦、商家宣傳，中青年女性中刮起了一陣“抗糖”風潮。《工人日報》記者採訪發現，戒掉甜食、不吃碳水化合物、吃抗糖丸、喝抗糖口服液、貼抗糖面膜，在商家的“忽悠”下，不僅有人像李梓淇一樣，過度戒糖戒出低血糖，還有人吃抗糖產品吃出子宮肌瘤、乳腺增生等婦科病，深受其害。



自媒體轟炸下的過度模仿



在醫院，記者見到了21歲的李梓淇，下巴周圍都是痘，笑起來眼角有魚尾紋。別看她年紀小，祛痘、抗皺化妝品用了不下20種，使用歷史達7年。暑期，她上網瀏覽微博時發現，許多女明星都在談“抗糖”，百家號里的自媒體連番推銷“抗糖”的好處：“皮膚細嫩”“鬆弛的皮膚緊致了”“精神狀態好百倍”“不再爆痘”……有的美妝博主直接拿紅燒肉、烤面包、炸丸子來做比喻，意思就是不抗糖皮膚就會發黃、變脆。



好奇的李梓淇開始模仿，不吃添加糖的食物，不吃米飯、饅頭等碳水化合物含量高的主食。一個月瘦了5斤。開學後，沒了母親的“阻礙”，為了快速達到“養眼”目標，她變本加厲，連主食都不吃，只吃低GI（血糖生成指數）值的綠葉菜和雞肉。半個月後，她開始出現面色蒼白、心慌、嗜睡、易怒等低血糖症狀。



“糖化”是在不受酶的控制下，蛋白質或脂質分子上附加糖類分子的過程。研究發現，糖化終產物在皮膚的不斷累積導致皮膚彈性下降。沈陽市某三甲醫院皮膚科副主任醫師韓秀平告訴記者，“糖化”確實能導致皮膚衰老，但皮膚衰老是身體各項因素綜合的結果。對於新陳代謝旺盛的中青年女性，糖化終產物會被代謝掉，根本無需特意去“對抗糖化”。



然而，各大商家卻瞄准機會，衍生了一系列抗糖化產品。

