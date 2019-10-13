銀行理財迎來新生代投資者

中評社北京10月13日電／“這家銀行國慶假期推出的優惠款，比平時利率還要高一些，1萬起。”27歲的小王（化名）向好朋友們推薦自著己買的理財產品。



去年在P2P上栽了跟頭的她，此前也經歷了買股票、買基金、買黃金……甚至“買幣”等不同程度的“跌宕起伏”。不過現在，她更喜歡拿出個人積蓄的部分比例來購買銀行理財。“成熟了，也更理性了。”小王說。而且，餘額寶年化收益日趨下降至“2”時代，銀行理財年化收益一般能到3%－4%。



在她過去的記憶里，銀行理財是媽媽那個年齡段才會買的，“而且之前起購點是5萬元，門檻太高了，根本買不起。”現在，她意識到自己逐漸變成了銀行理財產品的固定投資者。



像小王一樣，越來越多的90後年輕人正在成為銀行理財的客戶。



而銀行理財也在面臨著變革的節點。自2018年以來，銀行理財正向“淨值化”、“破剛兌”轉變。曾經在購買時就能對收益了如指掌的銀行理財，轉身為淨值變動、有賺有虧收益不確定的產品了；另一方面，與此前相比，銀行理財產品預期收益率已連續18個月下跌。



普益標準數據分析師付影認為，銀行理財收益率持續走低，與今年相對寬鬆的貨幣政策有關。上半年央行兩次下調銀行存款準備金率，加上LPR下行，市場資金利率下降，銀行理財收益率也會下行。與此同時，在強監管下，非標資產縮減，銀行理財也很難達到高收益。



從P2P到銀行理財



2016年，剛走上工作崗位、有了工資收入的小王，在大學同學的推薦下買了某P2P平台的產品。“半年期收益率8%，加上各種優惠券能到12%，當時就感覺，划算。”作為一個理財“小白”，她感覺這個收益在P2P里不算太高，但是比貨幣基金和銀行理財高出不少。

