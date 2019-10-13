共享充電寶收割用戶進行時　你會用麼？

中評社北京10月13日電／兩年前，被網友戲稱為“娛樂圈紀委”的大V王思聰狠狠地懟過共享充電寶，瞧不上這種模式的他放言說，“共享充電寶要是能成我吃翔，立帖為證”。兩年後，共享充電寶的發展，可能已經有點令王思聰擔心，會不會去踐行這個有點味道的諾言。



兩年後，小小的充電寶背後，現在已經形成了一個大江湖，並且已經越來越熱鬧。“馬上我們店裡就要換一個共享充電寶品牌了。”10月8日，在北京大望路地鐵旁一個商廈裡，一家飲品店的老板對記者談起了在充電寶上的小生意。“等和來電的合同到期後，我們要換成街電，因為街電可以幫我們做推廣，比如在充電寶上加入我們店的廣告。”



被人隨時掃碼帶走的充電寶，按照充電時間計算，至少會和人在一起兩個小時，這個老板看上了這個絕佳的廣告時間。共享充電寶和線下商家，雙方投桃報李，形成排他式的同盟。在共享充電寶品牌層出的這兩年，捆綁線下渠道非常重要。除了資源置換，充電寶入駐的商家也需要“舍得”到手的利益。



目前，充電寶企業大部分都給出了收益對半分的條件。這樣的高收益，對於很多人來說都還蠻有吸引力。就在上述飲品店附近，另一家飲品店收銀台前放置了雲充吧、街電、怪獸三種不同品牌的共享充電寶機櫃，“我們也沒有具體選哪個品牌，正好桌子地方也夠用，就放了三台，”這位工作人員說。去年10月份這家飲品店開業，緊接著雲充吧、街電、怪獸這三家的工作人員迅速找上門，開出一樣的條件。



在兩年前，這樣一家商家裡出現幾個充電寶品牌的情況還不多見。現在這樣三四家充電寶並非不是冤家不聚頭，而是共享充電寶的江湖進入了拔刀相見的時代。“兩年前市場上有大量的空白點位，大家直面競爭的機會並不大。



但隨著在核心城市每一家的設備數量以及鋪設密度提升，大家早晚有一天會碰面，現在同一個場景下，共存著兩家、三家甚至更多品牌的共享充電寶。”來電CMO任牧說。



任牧說，搶奪包括上述飲品店之類商家們的桌面和收銀台，正成為2019年處於“相對穩定又激烈變化”階段的共享充電寶玩家們，硝煙彌漫的新戰場。一些重點點位的商家成了品牌廠商爭奪的“香餑餑”，也催生了它們和商家間新的合作模式。實際上，這兩年變化的不僅僅是商鋪前台桌面和收銀台前的這些共享充電寶的數量和品牌。