報告：各國央行要準備好長期面對低利率

中評社北京10月13日電／10月12日報道澳大利亞《悉尼先驅晨報》網站10月8日報道稱，一份有關各國央行如何應對全球金融危機的特別報告顯示，利率將在更長時間內維持在較低水平，這迫使澳大利亞儲備銀行（央行）之類的機構採取更為“非常規”的政策來提振經濟。



據報道，這份報告是由國際清算銀行編纂、澳大利亞儲備銀行行長菲利普·洛予以監督指導的。它還呼籲各國政府採取更多措施幫助經濟增長，不能更加頻繁地依靠央行採取非常規措施。



報道指出，各國央行恐怕不得不在更長的時間裡維持較低利率，並且更頻繁地採取“非常規政策”來幫助經濟增長。



國際清算銀行發現，儘管有一些負面影響，比如鼓勵人們不要儲蓄，但非常規的政策總體上防止了金融危機演變成更深層次的經濟下滑。



它還說，一系列重大的全球趨勢將意味著各國央行愈發有可能被迫在很長一段時間內實行超低利率，這也將使非常規政策的使用頻率增加。



報告說：“這些趨勢包括……均衡實際利率的下降、人口結構的最新動向、金融創新和全球化。”



據報道，上周，澳大利亞儲備銀行把官方現金利率降至0.75%的歷史新低，並開始考慮一旦利率進一步下降的話它可能會不得不實施何種非常規政策。



國際清算銀行的研究發現，在央行發現自己面對超低利率卻仍希望讓經濟加快增長之前，非常規政策或許能發揮一定作用。



還擔任國際清算銀行金融體系委員會主席的菲利普·洛表示，若沒有協助，單靠央行是無法讓經濟擺脫困境的。

