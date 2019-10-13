西班牙漢學家：將中國文學美傳遞給更多讀者

阿麗西亞·雷林科（來源：人民網 中評社北京10月13日電／走進西班牙漢學家阿麗西亞·雷林科的家中，迎接我的是她一貫略帶羞澀的笑容。可當我們談論起中國古典文學，她立刻變得侃侃而談，任何一位聽者都能被這份熱情所感染。從1976年開始學習漢語到現在，雷林科對於漢語和中國文學的熱愛已經延續了40多年。



“我經常學習漢語直到凌晨三四點鐘，也完全感受不到倦意”



回憶起初學漢語之時，雷林科笑稱那是“一系列偶然引發的必然”。雷林科讀書時非常喜歡李小龍的電影。當時，中國功夫電影在西班牙很受歡迎，她和姐姐都是李小龍的忠實影迷，這讓雷林科與中國結下了最初的緣分。



而讓她下定決心學習漢語的則是中學時的一位老師。這位老師平時十分嚴肅、不苟言笑，但她從中國旅行回來之後，卻非常開心地與學生分享起在中國的旅行見聞，對中國充滿溢美之詞。這讓雷林科開始好奇，到底是一個什麼樣的國家竟有如此的魔力，她不禁對那個遙遠的東方國度心生向往。



抱著這樣的好奇心，雷林科開始學習漢語。沒想到，從第一天起她就愛上了漢語，這樣的熱愛一直延續至今。雷林科說：“在我看來，漢語是世界上最美妙的語言。說漢語時，每個字都像跳動的音符。”



踏入了中文學習的大門，雷林科開始慢慢接觸中國文學。唐詩給她帶來的“第一次中國文學的衝擊”，她至今記憶猶新。“短短一首小詩，寥寥數語，就讓我在腦海中勾勒出了一幅幅美妙畫面，使我深深折服。”雷林科說。自此，學好漢語、研究中國文學的理想便在她心中扎了根。



雷林科笑著說，雖然在大學時期主修法律，自己花在漢語學習上的時間卻比專業課還多。她說：“我從來沒有熬夜準備過法律系的考試，但是我經常學習漢語直到凌晨三四點鐘，也完全感受不到倦意，只是如饑似渴地希望可以學到更多關於漢語的知識。”大學畢業後，雷林科來到巴黎第七大學繼續學習漢語，並在那裡大量接觸中國文學、歷史和哲學。

