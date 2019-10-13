3.4萬名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首

中評社北京10月13日電／10月11日至12日，全國掃黑除惡專項鬥爭第2次推進會在陝西西安召開。中央政治局委員、中央政法委書記、全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長郭聲琨在會上發表講話。他表示，要緊緊圍繞實現今年深挖整治目標，著眼於明年長效常治。同時，在促進長效常治方面，要推動掃黑除惡常態化，從法律、政策、制度、機制層面研究解決的辦法。



抓緊出台網絡涉黑涉惡犯罪等指導意見



會上提到了下一階段推進掃黑除惡專項鬥爭的總體思路，郭聲琨表示，緊緊圍繞實現今年深挖整治目標，以提高攻堅能力為切入點，以重點地區、行業、領域為突破口，緊盯涉黑涉惡重大案件不放，緊盯“保護傘”“關係網”不放，緊盯惡黑勢力經濟基礎不放，確保打深打透、除惡務盡。



同時，著眼於明年長效常治，研究探索長效機制，推進綜合治理，推進基層基礎建設，推進自身建設。



針對今年深挖整治，會上提出，要針對執法辦案中遇到的新問題，抓緊出台黑惡勢力非法放貸、網絡涉黑涉惡犯罪等指導意見。同時，完善線索核查反饋回應機制，是黑惡線索的堅決查處，並把有關處理情況反饋舉報人。



在促進長效常治方面，會上指出要研究探索三個方面的內容：研究探索長效機制、研究推進基層基礎建設、研究加強自身建設。其中，要推動掃黑除惡常態化，從法律、政策、制度、機制層面研究解決的辦法。在研究加強自身建設部分提到，要高度重視“燈下黑”問題，建立完善執法司法權運行制約和監督體系，堅決防止權力濫用、司法腐敗。



上半年刑事案件同比降6%



會上披露，截至9月25日，全國打掉涉黑組織2367個，打掉涉惡犯罪團夥29571個；34792名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。同時，截至9月底，全國紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”案件移送司法機關5500人。