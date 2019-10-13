服務業擴大開放試點項目在京落地170個

中評社北京10月13日電／昨天，北京青年報記者從市商務局了解到，為持續推進新一輪服務業擴大開放，北京市緊抓示範項目落地。經過各部門和各區的統籌推進，截至目前，全市已落地項目達到170個，有效推動北京服務業擴大開放向縱深推進。



據市商務局負責人介紹，北京市已形成“市級統籌＋重點領域＋區”三級項目庫，共計472個示範項目。目前已落地的170個項目中，投資額超過1000萬的項目有108個，超過1億的項目有63個。其中，戴姆勒（中國）商用車投資有限公司項目、豐田金融服務（中國）有限公司項目、愛立信5G移動通信電磁屏蔽實驗室項目、德龍資產管理（北京）有限公司項目、領悅數字信息技術有限公司項目（寶馬在全球市場成立的首家獨立的數字公司）等都具有很強的行業引領和輻射帶動作用，這些重大項目落地，將為首都經濟帶來強勁的發展動能。



昨天，北京青年報記者走訪佳能醫療系統中國有限公司和環球銀行金融電信協會，了解試點示範項目受益情況。



通過北京市服務業擴大開放政策，依托佳能醫療設備與技術的第三方醫學影像診斷中心獲批乙類大型設備備案。佳能醫療有兩個項目被納入試點示範項目，都配備了專門的服務管家，其中影像中心被定為市級統籌重點項目，市領導親自調度協調。在市區兩級部門大力協助下，第一輪驗收已經完成，正在進行部分科室的整改工作，並有望成為北京首家第三方獨立醫學影像診斷中心。



環球融訊網絡技術服務（中國）有限公司（SWIFT）項目中國區總裁黃美倫女士，昨天在接受北青報記者採訪時透露，由於北京市服務業擴大開放為企業提供了良好的發展環境，SWIFT總部決定在中國設立全資子公司，並將公司註冊地點落戶在北京。“管家式一攬子服務讓我們看到了北京市政府對金融業支持的信心和決心，以及北京金融環境的開放性、包容性和高效的行政處理能力。”



截至2019年上半年，北京市服務業實現增加值占全市比重達82.8%。1－8月，全市新設外資企業1117家，同比增長7%；實際利用外資102.7億美元，占全國實際利用外資總額的11.5%。其中服務業實際利用外資96.1億美元，占全市的93.6%。



來源：北京青年報