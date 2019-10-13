不知航班取消　旅客撲空擠滿日本成田機場

中評社香港10月13日電／日本成田機場今天在颱風哈吉貝過境後重啟航班起降，由於部分航空公司因班機調度問題取消航班，不知情旅客前往報到卻撲空，擠滿機場出境大廳。



日本放送協會（NHK）報道，受哈吉貝侵襲影響，成田機場昨天實施航機降落限制，到今天上午哈吉貝過境後才解除，接受航班降落。但因為部分航空公司為避免哈吉貝造成災情，昨天紛紛將航機調往其他機場避風，造成今天部分航班因為班機調度問題被迫取消。



不過，很多旅客不清楚航班已被取消，仍然前往機場報到，加上昨天就被迫留在機場的民眾，讓機場開始變得擁擠。



出境大廳可看到有民眾跟航空公司員工詢問航班狀況，在航空公司劃位櫃台希望變更航班的旅客也大排長龍。



中央社援引報道，一位從法國到日本旅行的男性說，打了很多次電話，也寄了郵件給航空公司，都無法獲知相關訊息；雖然想早點回國，但看來今天只能在機場睡一晚了。



家住群馬縣準備前往峇里島旅遊的50多歲日本婦人說，旅行社今天聯絡說起飛時間可能延後，到了機場才又說不知道今天能不能起飛；如果今天不能起飛雖然令人失望，但畢竟受到颱風影響，也是無可奈何的事。



成田機場公司呼籲，旅客到機場前可先上各航空公司官網確認航班狀況，如果預定搭乘航班停飛的話，請不要到機場等候。



另外，根據管理羽田機場航站的公司表示，昨天到今天共有逾1000名旅客在國內線及國際線航站內過夜，這些旅客都有拿到飲水和食物。



東京機場辦公室表示，哈吉貝並未造成羽田機場受災，航班起降等將不受任何影響。