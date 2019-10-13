特朗普威脅起訴佩洛西和希夫

特朗普。（圖源：CNN） 中評社北京10月13日電／隨著針對美國總統特朗普的彈劾調查逐步深入，特朗普開始進行“反擊”。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普12日威脅要起訴眾議院情報委員會主席亞當·希夫和眾議院議長南希·佩洛西。



報道稱，長期以來，特朗普一直呼籲對他的批評者提起訴訟，但都沒有付諸行動。特朗普12日在一次活動上發表講話時稱，“我們要看看。我們要追查這些人。他們是非常壞的人。”



特朗普表示，他已和律師溝通，並告訴他們要對希夫和佩洛西提起訴訟。“無論如何都要起訴他（希夫），即使我們輸了，美國公眾也會理解的，”特朗普稱，“還要起訴佩洛西，也許我們應該彈劾他們，因為他們在撒謊。他們的所作所為對我們的國家來說是一件可怕的事情。”



報道中提到，目前，希夫正在帶頭進行彈劾調查。而根據美國憲法，國會議員不能被彈劾。



特朗普的律師傑伊·塞庫洛告訴CNN，在特朗普提出起訴可能之後，總統的法律團隊正在“著眼所有選擇”。“沒有什麼是不可能的”，塞庫洛在給CNN的一條短信中稱，目前他們正“處於研究階段”。CNN認為，這暗示白宮不會立即採取法律行動。



“這次（彈劾）調查中，（調查）模式和做法的不規範讓人想起穆勒調查中的雜亂無章，”塞庫洛說，“任何總統都不應該受到這種政治戲劇的支配。”



美國一名情報界人士今年8月檢舉特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話中以軍事援助為籌碼施壓對方調查拜登父子，特朗普政府隨後阻攔國會知悉相關情況。這一“電話門”事件震動美國朝野。



民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人利益以及尋求外國勢力干預美國總統選舉。佩洛西9月24日宣布，眾議院將啟動針對特朗普的彈劾調查。在輿論壓力下，美國白宮25日公布特朗普與澤連斯基今年7月一次電話通話的記錄。