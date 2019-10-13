強台風“海貝思”：已致5死106傷17人失蹤

強台風“海貝思”肆虐日本。（圖源：NKH） 中評社北京10月13日電／今年第19號台風“海貝思”12日晚在日本靜岡縣的伊豆半島登陸，隨後向關東地區持續推移。根據日媒報道，“海貝思”目前已在日本造成5人死亡，17人失蹤，106人受傷，多地拉響大雨和洪水最高水平的警戒。



據日本放送協會（NHK）報道，受台風“海貝思”影響，目前神奈川縣、福島縣、群馬縣、千葉縣有5人死亡；福島縣、長野縣等7個縣有17人失蹤；27個都道府縣有106人受傷。

報道稱，“海貝思”12日晚登陸日本後，中心最低氣壓955百帕，最大風速為每秒40米。當晚21時左右，台風引發的暴雨已經導致多地河水上漲、道路民宅洪水泛濫、交通癱瘓、居民生活受影響，多地已達有觀測記錄以來最高潮位，日本氣象廳提醒下游民眾緊急避難。



目前台風帶來的暴風強降雨天氣造成許多河流都已達到泛濫水位。13日早上6時左右，通過監控觀測到長野縣穗保的千曲川一部分堤壩疑似決堤，河水蔓延至住宅區。當地有老人院處於孤立狀態，消防部門已開始用小船展開救援。



JR東日本稱，台風“海貝思”引發的暴雨導致千曲川洪水泛濫，位於長野市赤沼的車輛中心有新幹線車輛被水淹。



另據日本共同通訊社報道，“海貝思”登陸日本後，日本氣象廳已向東京、群馬、埼玉、神奈川、山梨、長野、靜岡等地發出了大雨特別警報。警報級別相當於大雨和洪水警戒級別中最高的5級。



日本氣象廳12日晚召開記者會，稱日本“正在經歷前所未有的大雨”，呼籲人們“以保命為最優先”。日本國土交通省呼籲居民注意大浪等危險。除了海邊沿岸地區，還需防範河水泛濫。

