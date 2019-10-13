颱風海貝思在日本造成19人死亡16人失蹤

中評社香港10月13日電／受今年第19號颱風“海貝思”帶來的暴雨影響，日本東京都的多摩川及長野縣的千曲川等各地河流發生氾濫及漲水，相繼出現因地質災害而陷入孤立的地區。共同社目前的統計數據顯示，有19人死亡，16人下落不明。另有眾多傷者。自衛隊相繼接到來自地方政府的災害派遣請求，已投入約2.7萬人參與救援。



共同社消息，在長野市，千曲川決堤約70米，居民區發生大規模洪水。中央政府的浸水預想區域內，水深或達5米。福利設施等5處地點還留有總計約360名老年人等，救援工作正在推進。在東日本鐵路公司（JR東日本）的車輛中心，北陸新幹線10節編組列車浸泡在水中。下水道處理設施也發生浸水，尚不清楚何時才能恢復。



千曲川除長野縣上田市可能決堤外，下游的新潟縣信濃川也發生氾濫。栃木縣佐野市的秋山川決堤，宮城縣丸森町等也有河流氾濫。埼玉縣川越市也發生大規模浸水。



相模原市綠區13日上午8點多，在河流下游發現一名成年女性和女童，兩人心跳呼吸已停。昨晚附近接報稱，或為同一家庭的4人所乘車輛落入河中。



群馬縣富岡市發生滑坡，住宅倒塌，失聯的3人被救出，但均已死亡。在群馬縣藤岡市現場發現的男子也確認死亡。福島縣二本松市12日也發生了塌方，房內的2人下落不明。



川崎市高津區一處公寓的一樓浸水，在其中一個房間發現的60多歲男子死亡。停泊於東京灣的巴拿馬籍貨船自動識別系統（AIS）信號消失，已確認沉沒。12名外籍船員中5人獲救，另有1人死亡。在長野、茨城、福島各縣，有架設於河流之上的鐵路橋樑垮塌。



據國土交通省稱，至13日早上，中央政府管理的14條河流及各地方政府管理的62條河流發生浸水災害。岩手、福島、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨、靜岡、三重9個都縣發生33起地質災害。在東北高速公路及東名高速公路等13條線路的15個區間，邊坡等發生塌方。官房長官菅義偉在13日的記者會上透露稱，有37.6萬戶停電，1.4萬戶停水。