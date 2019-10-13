洛杉磯逾千消防員對抗山火　數萬人獲准返家

中評社香港10月13日電／超過1000名消防人員今天在洛杉磯北端與致命且快速延燒的山火搏鬥，卯足全力加強隔離線，讓被迫撤離的數萬居民得以返回家園。



路透社報道，在強風助長下，名為“鞍脊火災”（Saddleridge fire）的野火10日晚間開始燃燒，火勢迅速朝乾燥的山麓丘陵和滿是灌木叢的峽谷蔓延，截至今天中午，已燒毀約3056公頃土地。



洛杉磯消防局表示，消防人員連夜進行空中灌救，“積極”支援地面組員後，獲控制的火場已從前一天的13%增至19%。



中央社援引報道，洛杉磯市長賈西迪說，已在一天當中撤銷所有強制疏散命令。 賈西迪在聲明中說：“我的心與那些受影響的市民同在。我深深感謝消防人員和初期應變人員…這些英勇的男女拯救了許多性命，倘若沒有他們迅速應變，我們知道災情會比現在更加嚴重。”



截至目前，鞍脊火災至少釀成一人死亡。洛杉磯消防局說，有兩名消防人員受到輕傷，31幢建築受創或損毀。 起火原因仍在調查當中。



法新社報道，隨著氣溫下滑和風勢減緩，有助消防當局控制火勢，所有居民今天都已獲准返家。



洛杉磯消防隊長席佛曼告訴地方媒體：“我們準備好因應任何突然爆發的火勢。”



大火濃煙覆蓋洛杉磯郡部分地區，促使有關當局針對空氣品質不良發出警告。



野火導致這個地區地鐵停駛，學校停課，商家也暫停營業。



除此之外，還有大約200名消防人員在洛杉磯以東的河濱郡與其他火災搏鬥。