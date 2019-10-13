美中貿易戰兩面刃　泰國提升經濟體質分散風險

中評社香港10月13日電／美中貿易戰讓許多在中國大陸的廠商紛紛出走，這波對泰國來說，是轉機也是危機，泰國在吸引外國投資的同時，也要藉此提升自身經濟體質並拓展中國以外的市場分散風險。



美中貿易戰開打，美國對來自中國大陸的產品課加高關稅，不少位於中國大陸的廠商或投資者紛紛遷出中國大陸，東南亞因為地理位置和相對低廉的營運成本而成為轉移陣地首選，越南是首波搶進的地點，緬甸、泰國和柬埔寨也在考量之列。



據中央社報道，為了搭上這股出走浪潮，加上泰國經濟成長陷入五年來的低點，泰國內閣會議9月初通過“泰國加”（Thailand Plus）方案，瞄準的就是這波中美貿易戰準備另起爐灶的廠商，方案內容包括2020年底前送交申請並符合資格的公司，未來5年可以減免50%的公司稅。



科學、科技、工程、計算相關領域的公司如果聘請高技術人才，使用在訓練的成本也可列入公司稅扣除額；公司發展自動化生產科技的投資也能加倍扣除。除了吸引外國投資，藉著這些計劃，泰國想讓自身的經濟體質往下一個階段發展。



而泰國力推的東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor）也是政府希望吸引外商的另一個計劃，透過交通連結、免稅和便民措施等誘因，鎖定外資來投資自動化、智慧電子、觀光、數位及醫療等產業。



儘管從大陸出走的投資者首選是越南，但有台商還是看好泰國的長期發展。匠威公司副總經理呂奇霖認為越南的優點是電子業聚落齊全，人力成本較低，但泰國法令較完整，人力素質比較高，公共設施齊全，且目前泰國全力發展中高階產品如汽車、航天和電子等，未來

發展甚具潛力。



呂奇霖也分析，東南亞的中小企業如果產品自製完成率高，在這波美中貿易戰中就比較容易接到單，但是接下來的挑戰在於第二波從大陸出來的投資者若把整個供應鏈都帶到東南亞，原先在當地的廠商就會面臨失去訂單的風險。