脫下黑衣收回黑手　中國的土地上不容撒野

（來源：外交部駐港公署網站截圖） 中評社香港10月13日電／針對美參議員克魯茲在港發表的極端荒謬言論，外交部駐港公署發言人表示，克魯茲肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，睜著眼睛說瞎話，昧著良心搞破壞，公然來港作秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊、撐腰打氣，對香港事務和中國內政大放厥詞、指手畫腳，我們對此表示極度憤慨，予以強烈譴責。



發言人表示，面對黑衣暴徒不斷訴諸極端暴力的鐵的事實，克魯茲卻信口雌黃地說“沒有見到相關行為”，面對極度克制、隱忍執法的香港警隊，克魯茲卻厚顏無恥地污蔑為“暴力鎮壓”，造謠污蔑之荒謬低劣，已到了令人不齒的地步，喪失了起碼的是非標準和道德良知。面對黑衣暴徒肆意踐踏法治，危害公共安全，企圖以暴力手段搶奪管治權、摧毀“一國兩制”，克魯茲卻將其美化為“爭取人權和民主”的抗爭，惡毒詆毀中央政府和特區政府，其險惡用心和卑劣伎倆早已被世人識破。



發言人強調，事實不容抵賴，正是各種外國干預勢力充當香港極端暴力分子的代言人和保護傘，暴徒們才會如此有恃無恐、無法無天；正是由於外國干預的黑手與香港禍國亂港分子相互勾結、狼狽為奸，香港局勢才會惡化到今天這樣令人痛心的地步。包括香港同胞在內的中國人民堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客來港尋釁挑事，我們捍衛國家主權安全與香港繁榮穩定的決心堅定不移。我們要正告克魯茲之流脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野！



（來源：外交部駐港公署網站）