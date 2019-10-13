水利部將全面加強江河流域水資源管理

中評社香港10月13日電／中國水利部部長鄂竟平日前表示，當前我國大江大河治理的主要矛盾發生了重大變化，要實現防洪保安全、優質水資源、健康水生態和宜居水環境四方面目標。為此，水利部將推進系列舉措，全面加強江河流域水資源管理。



新華社報道，鄂竟平是在水利部日前於山東東營召開的江河流域水資源管理現場會上作出上述表示的。



20年來，我國對黃河水量實施了統一調度管理，通過科學配置、精細調度、嚴格管理，扭轉了黃河自20世紀90年代以來幾乎年年斷流的局勢，實現了自1999年8月12日以來連續20年不斷流。據統計，自1999年至2018年，黃河流域累計供水6000億立方米以上，為流域及供水區人飲安全、糧食豐收、能源安全提供了水源保障，同時流域水生態文明建設也成效顯著。“不僅黃河，其他江河也要成為造福人民的幸福河。”鄂竟平說。



為此，他強調，要準確把握“重在保護，要在治理”的戰略要求。重在保護，對水資源而言，就是不能有水生態問題，水質不僅不能超標還應向好，水土流失不能加重還應減輕。當前要重點做好河湖生態流量水量確定、不同區域水土保持率確定工作。



要在治理，就是要遏制水資源過度開發利用、防治水污染，重點是合理分水，管住用水。要明確各流域、各區域的可用水量，確定務實管用的用水定額標準，並加快江河水量分配，在抓緊推進跨省江河水量分配的同時，各省區市也要儘快開展市縣江河水量分配。還要利用信息化手段，對規模以上取水口監測實施全覆蓋，建成全天候的監測體系。