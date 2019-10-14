民調不表態率衝高　李彥秀：兩方向要警惕

李彥秀。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月14日電（記者 倪鴻祥）2020年大選進入倒數90天，中國國民黨“立委”李彥秀接受中評社訪問指出，她勤跑基層所得的觀察發現，不喜歡韓國瑜的多半是被放大、操作的，不喜歡民進黨蔡英文的卻是鐵板一塊。



李彥秀也指出，最近民調不表態率高達3成，有兩個方向須要警惕，一是大家對蔡英文政府確實是不滿意的；二是提醒國民黨所有參選人，中間選民還沒有完全決定要支持國民黨，所以這一塊如何著墨，人民要什麼？國民黨要深思。



李彥秀，1971年生，美國加州大學爾灣分校經濟學學士，祖父李福人曾任台北縣議員，父親李金璋曾任台北市議員，李彥秀從1998年當選台北市議員起連任5屆，2016年投入台北市第二選區（南港、內湖）“立委”選舉，獲得8萬9612票，以4012票的些微差距險勝黃珊珊8萬5600票，2020將尋求連任。該選區民進黨提名高人氣的現任市議員高嘉瑜參戰，藍綠激戰。



對於韓國瑜在6、7月時民調居高不下，近兩個月卻大幅滑落，以李彥秀勤跑基層的接觸與了解，究竟韓國瑜支持有無變化？



李彥秀表示，不論是觀察基層或是坊間各家民調都可以發現兩個現象，一是民調不表態率都增加了，幾乎都在三成左右；二是除了支持度外，韓國瑜與蔡英文都各有相當的不滿意度或稱不喜歡度，但進一步會發現，不喜歡韓國瑜的多半是被放大、操作的，不喜歡蔡英文的卻是鐵板一塊。



她分析，今年暑假開始的香港議題，讓蔡英文一下子撿到槍，聲量提高，用族群意識操作亡國感，但是人民還是會記得這4年到底蔡政府做了什麼？如果只是責罵對岸就能讓“中華民國”有國際舞台的話，國民黨可以罵的比蔡英文、民進黨更難聽，問題是執政並非靠喊的就可以解決問題。



她說，國民黨今天在野，只能提醒兩大（美中）之間難為小（台灣），如何求取平衡十分重要，蔡英文扯“一國兩制”對台灣而言根本是假議題，那是對岸的目標與期望，但不需要去操作，蔡如果不承認“九二共識”，可不可以提出一個政策或方法和對岸有效溝通，才是解決的方法。但蔡現在販賣“亡國感”，對“國家”、對“邦交”國、對於爭取國際空間是一點幫助也沒有。



她告訴中評社，國民黨必須想辦法喚醒選民，就是要選擇一個可以真正做事，不讓競爭力空轉，能把政治口號實際化為行動的人，讓選民有這個動力，在投票日當天從家裡走到投票所去投票。



她認為，大選團隊要做的方向有二，一是如何少犯錯，少說錯話，因為大選團隊一步錯，就會影響大選、區域“立委”及政黨票的席次，所以千萬不可再犯之前的錯誤；二是如何強化自我論述，印證國民黨執政、“國會”過半，才會真正有助“中華民國”、有機會讓“國家”社會進步發展。



對於藍營內部整與輔選問題，尤其是馬英九是否與韓國瑜再度同台？鴻海創辦人郭台銘與不分區“立委”、前“立法院”長王金平是否挺韓？以黨中央的輔選積極度。

