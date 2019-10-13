非洲豬瘟入侵　愛吃肉的韓國人上演餐桌戰爭

中評社香港10月13日電／豬肉泡菜湯、辣炒豬肉、烤五花肉都是耳熟能詳的韓式料理，但在非洲豬瘟爆發後，韓國的日常飲食文化也受到影響，若無法盡快有效控制疫情，很有可能步上中國豬價飛漲的後塵。



9月中旬，韓國京畿道坡州市一處飼養2450隻肉豬的農戶發現首例非洲豬瘟病例，韓國成為亞洲第9個爆發非洲豬瘟的國家，雖然有關當局立即採取疫區進出管制及豬隻撲殺等措施，但仍接連發現確診病例，疫情從鄰近朝鮮邊界處一路南下。



中央社報道，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，2018年韓國人均豬肉消費量為30.1公斤，在全球各國中排名第3，僅次於歐盟（35.5公斤）及中國（30.4公斤）；若比較主要肉品中豬肉、雞肉、牛肉消費量比重，根據韓國農林畜產食品部統計，韓國人均肉品消費

量以豬肉占5成最高，其次為雞肉26.4%、牛肉23.6%，可以看出豬肉在韓國飲食文化中的重要性與大量需求。



韓式料理中許多以豬肉為主的佳餚，包括泡菜湯、辣炒豬肉、糖醋肉，以及下班後聚餐的下酒良伴烤五花肉，因此當非洲豬瘟疫情爆發後，不少韓國民眾心中第一個念頭就是“豬肉價格要飆漲了”。



死亡率高達100%的非洲豬瘟具有傳染性，不僅沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。中國當局自去年8月初發生疫情後立即採取嚴厲的防疫措施，撲殺了上百萬頭豬，創下在養豬隻量近10年來的最大下降幅度。豬肉價格隨之上漲。



同樣的，受到禁運令影響，韓國豬肉批發及零售價在爆發非洲豬瘟當天立即猛漲，零售價至10月初已較一個月前飆漲1成；但受到消費者恐懼心理影響，儲備量較多的批發價從9月下旬開始回落，截至10月8日價格降至每公斤3308韓元（約新台幣85元），不僅比非洲豬瘟

爆發後高點6201韓元下降近一半，甚至比非洲豬瘟爆發前的4403韓元還便宜。