中國開放金融服務業　短期不影響市場格局

中評社香港10月13日電／中國將對外開放金融服務業市場。學者分析，透過海外資金和先進的金融服務，有利於中國較難貸款的行業發展，但外資短期很難改變中國金融服務市場格局。



中美達成第一階段貿易協議，其中就包含中國向美國的金融服務業開放市場。而早在這項消息宣布的前一天，中國證監會11日已宣布，2020年將取消期貨公司、基金管理公司、證券公司的外資股比限制。



新華網客戶端引述東北證券研究總監付立春認為，給予外資金融機構以國民待遇，是中國資本市場與國際市場接軌的重要一步，讓中國資本市場的國際化步伐不斷提速。



對於中國開放金融服務業市場後可能的影響，上海交通大學現代金融研究中心主任潘英麗告訴中央社記者，外資機構進入能帶來競爭壓力，改善投資的資源配置，更進一步會影響中國的產業結構發展。 她說，中國的證券等資本市場不發達，外資金融機構在投資標的的選擇和操作上更有經驗，財富管理能力遠比國內的這類機構強。市場開放後，中國金融服務企業會因為競爭壓力而學習、進步。



中國銀行放款大多看重實物抵押品，因此有利於房地產、製造業、地方政府基礎建設等產業，也造成這些領域容易過剩。



潘英麗說，中國需要更好的發展資本市場，讓那些缺乏“硬資產”抵押品的人力資本密集行業能夠順利融資，譬如消費服務業、文化娛樂業、高科技業等。外資金融服務業進入中國，透過資金融通，就有利於推動這些產業發展。 但她也表示，中國國內的券商等金融服務業者仍在客戶經營上有優勢，外國的券商、財富管理機構進入中國後，很可能主要服務外企，不會搶太多中國生意。