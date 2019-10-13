習近平同尼泊爾總理奧利會談

中評社北京10月13日電／國家主席習近平13日在加德滿都同尼泊爾總理奧利會談。



新華社報道，習近平指出，中尼歷來是好鄰居、好朋友、好夥伴。當前，中尼都進入國家發展的新階段，兩國關係面臨新的發展契機。昨天，我同班達裡總統一道宣佈，建立中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，其原則就是平等相待、和睦相處、世代友好、全面合作。中方願同尼方推動中尼友好合作邁上新台階，揭開中尼關係新篇章。



習近平強調，中方讚賞尼方堅定奉行一個中國政策，在涉及中國核心利益問題上給予中方堅定支持。任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想！



習近平強調，中尼應該從以下幾個方面規劃兩國關係。一是深入對接發展戰略，中方支持尼方發展經濟、改善民生，努力實現“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的美好願景，願同尼方加強政策溝通，開展治理能力交流合作。二是加快提升聯通水平，將共建“一帶一路”同尼泊爾打造“陸聯國”國策對接，積極考慮升級改造跨境公路，啟動跨境鐵路可行性研究，逐步增開邊境口岸，增加兩國直航，加強通信合作，加快構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。三是促進貿易和投資，推進中尼跨境經濟合作區建設，推動產能和投資合作。中方願幫助尼方合理開發水電。四是增進民心相通，促進教育、旅遊、地方等領域交往。中方將繼續為尼泊爾地震災後重建提供力所能及的幫助。做好供水水質改善項目，加強珠穆朗瑪峰保護合作。五是加強執法合作，共同打擊恐怖主義和跨國犯罪，維護共同安全。六是加強多邊協調，共同支持多邊主義和自由貿易體制，維護兩國發展權利。



奧利對中華人民共和國成立70週年表示最熱烈祝賀。他表示，過去70年間，中國取得令世人矚目的成就。中國的發展繁榮是尼泊爾的重要機遇。習近平主席不僅是偉大中國的傑出領袖，也是得到尼泊爾人民和世界人民尊敬的卓越領袖。習近平主席的到訪是尼中關係的歷史性時刻，尼泊爾人民的喜悅之情難以用言語表達。習近平主席這次訪問繪就了尼中關係新藍圖，必將開啟尼中關係新時代。



奧利表示，尼中是真正的朋友和夥伴，一貫相互尊重、相互支持，互不干涉內政，尼中傳統友誼牢不可破。無論外部形勢發生什麼變化，尼方對華友好政策不會變，尼中關係友好發展的方向不會變。尼方堅定支持中國維護主權和領土完整，堅定奉行一個中國原則，堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動。



奧利表示，尼方感謝中方長期以來給予的寶貴支持和幫助，期待同中方構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，歡迎更多中國遊客來尼旅遊，歡迎更多中國企業來尼投資。尼方高度讚賞中國在維護世界和平和國際秩序方面發揮的重要建設性作用，願同中方加強溝通和配合，維護好中小發展中國家利益。



會談後，兩國領導人共同出席了雙邊合作文本交換儀式，涉及互聯互通、經貿投資、邊界管理等多個領域。



雙方共同發表了《中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明》。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加上述活動。