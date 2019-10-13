中國15直屬海關合作支持西部陸海新通道建設

中評社香港10月13日電／今天，重慶海關、南寧海關、貴陽海關、蘭州海關等15個直屬海關，在重慶簽署《區域海關共同支持“西部陸海新通道”建設合作備忘錄》，將在提升通關便利化水平、促進沿線產業發展、完善監管模式等方面，支持西部陸海新通道建設。



據西部陸海新通道是由西部省份與新加坡等東南亞國家合作打造的陸海貿易新通道。它以重慶為運營中心，以廣西、貴州、甘肅、青海、新疆等西部省份為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西北部灣等沿海沿邊口岸通達世界各地，比經東部地區出海時間大幅縮短。



此次簽署合作備忘錄的15個直屬海關中，包括重慶海關、南寧海關、貴陽海關、蘭州海關、西寧海關、烏魯木齊海關、昆明海關、銀川海關、成都海關、呼和浩特海關、滿洲裡海關、拉薩海關、西安海關13個西部直屬海關，以及湛江、海口2個沿海直屬海關。



“此次合作備忘錄的簽署，旨在通過加強區域海關合作，提高跨關區通關服務保障能力，營造高效便捷的通關環境，支持西部陸海新通道建設。”海關總署總檢驗師孫文康說。



截至今年9月底，西部陸海新通道鐵海聯運、跨境公路和跨境鐵路三種物流組織形式均已實現常態化運行，目的地已覆蓋新加坡、日本、澳大利亞、德國等全球90個國家和地區的190個港口。