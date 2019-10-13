兩岸專家探討台灣海峽通道工程

中評社北京10月13日電／兩岸40餘名專家學者13日在福州就台灣海峽通道的工程技術等議題展開研討，分享研究成果和進展，並提出意見和建議。



新華社報道，研討會由福建省文化經濟交流中心、福建省交通運輸學會、閩台交流協會、福建省工程諮詢協會主辦。與會專家學者圍繞台灣海峽地質及水文情況，新的橋梁創新技術和設計理念在台海通道工程建設中的應用，台海通道工程建設模式和經濟效益以及福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等議題展開討論。



在前期調研的基礎上，榕馬大橋、廈金大橋相關設計單位結合地形地質、海洋水文條件、通航要求、主要構造物技術合理性、路網銜接等，介紹項目相關情況。專家、代表還針對會議專題報告和台灣海峽通道相關研究議題發表意見和建議。



港珠澳大橋總設計師、中國交通建設股份有限公司副總工程師孟凡超認為，台灣海峽通道既要考慮公路運輸需求，也要考慮鐵路運輸需求，公鐵通道可以採用不同的方式分建。台灣海峽大通道應該沿著港珠澳大橋大型化、工廠化、標準化、裝配化的理念來建設。“港珠澳大橋建成後，我們對建設台海大通道很有信心，我們有能力解決這一超級跨海通道的工程技術問題。”



金門縣政府工務處副處長黃儒新認為，廈金生活圈已然成型，今年廈金海上直航客流預計可達200萬人次。金門縣政府方面期望能為廈金生活圈提供更穩定的交通運輸系統，目前正委託相關單位對廈金大橋進行基礎性調研，並就通道建設所涉及的兩岸政策模式、通關檢疫對接等進行研討，“後續我們會與大陸方面充分對接，積極推動金廈通橋”。



大陸方面今年初明確提出，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。福州至馬祖、廈門至金門兩橋是“台海通道”的重要組成部分。目前，榕馬大橋與廈金大橋正處於前期研究論證階段。