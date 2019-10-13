普京：就伊朗導彈問題可舉行5+1模式會談

中評社香港10月13日電／俄羅斯總統普京認為，就伊朗導彈問題可舉行"5+1"模式會談。



衛星新聞消息，阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）、阿拉伯天空新聞電視台（Sky News Arabia）和RT阿拉伯語電視台（RT Arabic）採訪普京時提問，俄羅斯對於伊朗問題重啟"5+1"模式會談以及將彈道導彈列入協議內容的問題所持立場。



普京說："至於伊朗導彈計劃，可以也需要進行談判。"



他稱："這是不同的議題。導彈計劃是一方面，核計劃是另外一回事。這不意味著不能談這個議題，而且這個議題也的確令人關注。當然需要討論。只是不把混為一談，以便不要破壞所取得的成績。因此，我認為，這個會談是可能的。但這不能毀掉伊朗核協議方面所取得的成績。"



2015年7月，伊朗與六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會則應解除對伊制裁。2018年5月，美國宣佈退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁，其中包括針對與伊朗開展業務國家的次級制裁。華盛頓稱此舉旨在將伊朗石油出口降至零並呼籲採購商放棄購買伊朗石油。



2019年5月8日，美國總統特朗普宣佈單方面退出伊核協議一週年之際，伊朗總統魯哈尼要求伊核協議其他締約方在60天內履行協議義務，否則將停止履行伊核協議部分條款。伊朗7月1日宣佈濃縮鈾存量突破300公斤，8日宣佈鈾濃縮丰度突破協議規定的3.67%上限。伊朗副外長阿拉格齊7月7日表示，如果伊核協議其他簽字方不能滿足伊朗訴求，伊朗將每隔60天削減履行伊核協議規定的義務。9月6日，伊朗宣佈第三階段減少履行伊核協議義務措施，放棄遵守核能研發方面的承諾，不再遵守協議有關離心機的限制。