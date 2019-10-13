殲－20戰機列陣中國空軍“王牌部隊”

中評社北京10月13日電／“在新時代練兵備戰中，殲－20戰機列陣人民空軍‘王牌部隊’。”在13日舉行的慶祝人民空軍成立70週年航空開放活動新聞發佈會上，空軍新聞發言人申進科大校介紹了中國自主研製的新一代隱身戰鬥機殲－20的最新情況。



新華社報道，申進科介紹，列陣殲－20戰機的這支空軍“王牌部隊”，曾經擊落擊傷敵機59架，涌現出王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。在空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得空軍“金頭盔”、6人次奪得空軍“金飛鏢”。人民空軍“王牌部隊”有了殲－20戰機，將會更好地擔負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。



國產新一代隱身戰鬥機殲－20自2011年首飛後即牽引著公眾的視線。近年來，殲－20從研發、試訓到列裝作戰部隊形成戰鬥力，再到實戰實訓、展翅海空，見證了中國航空工業和空軍戰鬥力的飛速發展。新中國成立70週年閱兵中，殲－20五機編隊飛越天安門。在17日即將舉行的航空開放活動上，殲－20還將首次在長春機場向公眾作雙機飛行展示，宣示其有效履行使命任務能力的不斷提升。



申進科表示，這幾年，“空軍發佈”的聲音和殲－20戰機的航跡緊密相連。從2016年10月28日首次發佈“空軍試飛員將駕殲－20飛機亮相中國航展”的消息後，還陸續發佈了“殲－20戰機列裝空軍作戰部隊”“空軍殲－20戰機首次開展海上方向實戰化訓練”等消息，從單機展翅到七機編隊，是長空鑄劍的航跡，更是強國興軍的航跡。一道道壯闊航跡畫出一個同心圓：殲－20志存高遠，殲－20走近民眾。