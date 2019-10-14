中評關注：韓請假選戰正式開打　首交鋒兩岸

蔡英文到各“立委”參選人選區出席活動，互相拉抬。（資料照：民進黨提供） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）雖然在“中選會”11月22日登記截止前，還不能完全確定明年大選只有兩組人，但就算台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲最後取得“門票”上陣，但蔡英文對決韓國瑜仍是最強的兩組人馬。尤其，國民黨2020參選人韓國瑜即將請假，這代表蔡、韓兩陣營即將正式對戰，且首波韓陣營就準備用兩岸政策猛攻蔡陣營。



韓國瑜陣營知道雙十慶典蔡英文演說一定會著墨兩岸，韓當天即拋出兩岸政策白皮書，韓陣營接著加碼拋出韓國瑜想和蔡英文辯論兩岸政策，可以觀察到韓陣營想採取攻勢，針對蔡英文常被質疑的兩岸論述找到灌籃得分的機會。



蔡英文則不理會韓叫陣辯論，認為韓目前應以法定市議會質詢為主，刻意撩撥韓請假議題。蔡英文也力防兩岸政策被韓陣營追著打，僅強調會有法定辯論時程，這也是蔡陣營的策略。



之前韓國瑜一邊忙市政，一邊打大選，常陷入被蔡陣營追打的態勢，根據旺旺中時日前的最新民調顯示，蔡支持度35.1%，韓27.9%，蔡領先的數字在縮小中，外界認為韓開始觸底反彈。這時韓國瑜請假議題雖遭到民進黨攻擊，但只要是合法，韓請假才能全力拼選舉，觸底反彈的民調，才可能成為發展趨勢。



現在蔡英文的民調雖然領先，但就像陳水扁日前臉書發文提及，選前倒數2個月才是真的選戰開始。韓國瑜請假後，選情會加溫，對於支持韓國瑜的選民信心會增加，到時候蔡韓兩人民調數字會再有變化。



除了兩岸攻勢，接下來美國議題也會升溫。韓國瑜預計11月中訪美，蔡英文也請前“行政院長”賴清德與民進黨副秘書長林飛帆等人10月中下訪美參加各地台僑後援會成立，這個時間點選在韓訪美前，也是先行拉票。且透過賴清德親自上陣到美國對台僑說明，希望弭平初選時，台僑對蔡英文的不滿。



蔡英文陣營一方面與韓國瑜進行“空戰”的選戰攻防，但另一方面蔡英文以及民進黨主席卓榮泰分進合擊，兩人積極安排與黨提名“立委”參選人進行“陸戰”。用軟性的議題，介紹各選區美食、特色或是進入市場掃接，搭配“立委”參選人用直播等方式宣傳。其一拉抬黨內提名的參選人知名度，第二也是走入基層與民眾互動，加上與網紅製作影片，拉抬網友支持，這會是蔡英文未來的選戰方式之一。



原本負責蔡英文網路社群活動的“總統府”發言人林鶴明，13日請辭發言人職務，加入蔡英文連任辦公室擔任文宣群副執行長，這也代表選戰已經開始加溫，網路社群會是蔡英文選戰主攻的部分。