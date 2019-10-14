郭台銘：現在就斷定美中貿易戰停火為之過早

郭台銘認為，美貿易戰達成第一階段初步協議，就斷定兩國之間貿易戰停火還為之過早。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北10月14日電（記者 洪德諭）針對中美貿易戰達成第一階段初步協議，鴻海創辦人郭台銘13日在臉書發文認為，應該繼續保持警醒、密切觀察。因為貿易談判是以年來計算，考慮到談判過程的動盪性與其他干擾因素，現在就斷定兩國之間貿易戰停火還為之過早。



郭台銘強調，未來世界的科技發展架構，將不再有G20，只有G2，就是中國大陸與美國的競爭，兩者各自去訂出一套標準。要準備面對未來的世界可能將是“One world、Two systems”。



郭台銘臉書全文



“國慶”連假，大家都有出門走走嗎？我除了陪媽媽散步、打打球以外，也持續在家裡思考 ＃臺灣轉型 的解方。



應該已有許多人注意到，＃中美貿易戰 的最新進展，是歷經13輪談判後，代表中國大陸的劉鶴副總理與美國川普總統達成了第一階段的初步協議，接下來還需要歷經書面化確認的過程。



這釋放出什麼訊息？臺灣是否能就此鬆一口氣？



我認為我們應該繼續保持警醒、密切觀察。因為貿易談判是以年來計算，考慮到談判過程的動盪性與其他干擾因素，現在就斷定兩國之間貿易戰停火還為之過早。



同時，有更長遠的根本競爭是 ＃以世代為單位在進行。我常說，今天我們看到中美貿易戰的表象，其實背後是“＃科技戰”的角力。



未來世界的科技發展架構，將不再有G20，只有＃G2，就是中國大陸與美國的競爭，兩者各自去訂出一套標準。我們要準備面對未來的世界可能將是“One world、Two systems”。



這是臺灣正面臨前所未有的策略轉折點，科技產業轉型與升級的壓力更大，但也是臺灣邁向 ＃“數位大國” 的轉型契機，關鍵在我們的下一代。



所以，我要提出的策略解方就是“＃智慧科技島”：



“智慧”是願景與策略；

“科技”是5G／8K、半導體、供應鏈與國際競合；

“島”是我們親愛的寶島台灣，要把整個台灣作為實驗場域、實踐差異化方案，連結庶民經濟成為一個科技化的發展平台。



＃台灣的策略地圖，是要：



1複製台灣經驗與優勢產業，達成智慧應用與系統整合服務的典範。

2對外深度耕耘新興國家市場，實現半導體產業鏈價值的極大化。

3打造台灣成為人才培訓與交流中心，比如政經產業的智庫，形成亞太產經的中央核心。台灣有人才、有平台，在國際上就有話語權。



我也要藉這個機會，向產官學各界提出我的 ＃“國政”建言：



1＃政治要為經濟服務：

政府應該切記，政治不是為政黨或個人、派系的私利服務，而應該為民生、為經濟服務。政治人物可以對“國家”建設開一堆空頭支票，但是錢從哪裡來？台灣市場小，必須要靠外銷撐起，持續開拓國際市場、創新科技，才能維持台灣的全球競爭力。



2政府應該成就 ＃下一個世代，而非下一場選舉。

教育要有願景，而非被意識形態所綁架。我們應該培養年輕人成為世界級的人才。投資年輕人就是投資“國家”的未來。年輕人有希望，“國家”的未來才有希望。



因此我先前也推出了 ＃0到6歲“國家”養，希望年輕人能敢結婚、敢生子，能安心的成家立業。你放心的生孩子、拼事業，政府可以是你的最強後盾。



我曾承諾的政見，一定會持續推行。因此在2020的“立委”選舉中，我會支持 ＃與我志同道合 的“立委”參選人進入“國會”，一同推行 ＃“福國利民”的政策。



在此我也要呼籲所有的“國人”同胞們，

＃選擇比努力重要，選對了人，臺灣才會起飛。



＃中道的力量 才是台灣的未來，

讓我們支持理性、專業、中道的人才進“立法院”，

讓“中華民國”🇹🇼成長茁壯、更富強！





＃推動臺灣走向智慧科技島

＃讓“中華民國”更富強

